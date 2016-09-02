Избирательные участки — готовы

Почти 60 заявок уже поступило в МИД Беларуси от зарубежных СМИ на аккредитацию для освещения парламентских выборов. Об этом сообщил на брифинге начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик. «По состоянию на сегодняшний день нами получено 59 заявок на аккредитацию. Среди них представители таких крупных СМИ, как российское информагентство ТАСС, китайская телерадиокомпания CCTV, катарская «Аль-Джазира», ряд крупных европейских СМИ», — сказал пресс-секретарь. Помимо этого, на постоянной основе в Беларуси аккредитовано более 70 представителей зарубежных СМИ. «Мы исходим из того, что они также проявят интерес к парламентским выборам», — отметил Дмитрий Мирончик. Он напомнил, что в МИД заявки на аккредитацию журналистов иностранных СМИ на освещение выборов в Палату представителей принимаются до 4 сентября. «Поэтому не исключаю и даже предполагаю, что до этого времени количество журналистов может возрасти», — добавил пресс-секретарь.

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МИД Беларуси оказывает все необходимое содействие работе избиркомов за рубежом. «Организация голосования на зарубежных избирательных участках возложена на избирательные комиссии, которые там образованы, — отметил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик. — Мы, со своей стороны, оказываем все необходимое и предусмотренное законодательством содействие в работе избирательных комиссий и рассчитываем, что голосование пройдет в полном соответствии с нашим избирательным законодательством и все граждане Беларуси, которые за рубежом хотели бы отдать свой голос на выборах, получат такую возможность и успешно ей воспользуются».

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Готовность избирательных участков Беларуси к началу процесса голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания шестого созыва высока, заявил глава миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев по итогам посещения окружных и участковых избирательных комиссий в Борисове и Борисовском районе.

«Лично я посетил немало избирательных участков. Коллеги информируют меня, что готовность участков в Беларуси к началу голосования высока. Везде, где мы побывали, мы видим хорошие знания избирательного законодательства членами комиссий и другими участниками избирательного процесса. Они знают, как себя вести в тех или иных ситуациях, как помочь избирателям после прихода на участки», — подчеркнул Сергей Лебедев. Он уточнил, что наблюдатели от СНГ на данном этапе избирательной кампании обращают внимание в первую очередь на готовность окружных избиркомов и, что еще более важно, на готовность участковых комиссий к приему избирателей, так как 6 сентября начнется досрочное голосование.

Сергей Лебедев также отметил, что наглядная агитация на участках для голосования представлена в полном объеме. По его словам, на нынешнем этапе парламентской кампании все более возрастает напряженность борьбы за депутатские мандаты. Соответственно, возрастает объем работы и у наблюдателей. «Представители миссии наблюдателей от СНГ работают во всех регионах. Встречи проходят ежедневно. Лично я с интересом наблюдаю за выступлениями кандидатов в депутаты в СМИ. Те, кто желает победить и завоевать симпатии избирателей, работают более активно. Уверен, что в этой справедливой, как мы полагаем, борьбе победят наиболее достойные», — особо подчеркнул Сергей Лебедев.

Говоря о деятельности миссии наблюдателей от СНГ, он проинформировал, что число ее участников постоянно возрастает. По состоянию на 30 августа практически из всех стран СНГ в качестве наблюдателей за парламентскими выборами в Беларуси были аккредитованы 328 человек.

Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва назначены на 11 сентября.

БЕЛТА