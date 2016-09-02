Конкурс среди юных литераторов продлён

В Год культуры Республиканский комитет Белорусского профессионального союза работников Вооружённых Сил, органов пограничной службы, Министерства по чрезвычайным ситуациям и других органов безопасности, а также Военно-художественная студия писателей и Центральная библиотека при ЦДО приглашают принять участие в детско-юношеском литературном конкурсе «Я люблю тебя, Беларусь!»

Он проводится в целях развития творческих способностей детей и учащейся молодежи в области литературы, повышения интереса к военной истории.

Участниками конкурса могут стать дети членов профсоюза — учащиеся средних общеобразовательных учреждений в возрасте от 7 до 17 лет по трем возрастным группам: младшая группа (7–10 лет), средняя (11–14 лет) и старшая группа (15–17 лет). Конкурсанты могут выбрать одну из двух номинаций — «Пробуем перо» или «Мое сочинение».

В номинации «Пробуем перо» участники конкурса представляют свои литературные произведения на русском или белорусском языке (рассказ, стихотворение и др.), написанные ими самими без участия взрослых. Во второй номинации представляется письменная работа по темам: «Беларусь — моя судьба», «Сердцем прикоснись к подвигу», «Детство, опаленное войной», «Великой Победе верны», «Книжный мир Беларуси», «Человек и природа», «Земли святая память». Объем работ в младшей группе не должен превышать трех листов, в средней группе — пять листов и в старшей группе — 10 листов формата А4.

Лауреатов и победителей конкурса ждут дипломы, книги и ценные подарки.

Конкурсные работы (в печатном или рукописном виде) будут приниматься до 1 октября 2016 года по адресу: 220034, филиал 2, г. Минск, ул Азгура, 4, Республиканский комитет БПС работников Вооруженных Сил, ОПС, МЧС и других органов безопасности с пометкой «Детско-юношеский литературный конкурс».

Положение о конкурсе размещено на сайте Республиканского комитета БПС работников Вооруженных Сил, ОПС, МЧС и других органов безопасности.

Итоги конкурса подведут в октябре 2016 года.

Соб. инф.