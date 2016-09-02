Поклонимся за тот великий бой

Бесстрашные, полные отваги и мужества фронтовики прошагали-проползли под смертельным огнём ненавистного врага тысячи километров, выстояли в жесточайших схватках с фашизмом и теперь, предаваясь тяжёлым воспоминаниям, не могут сдержать слёз. К сожалению, с каждым годом сильно редеют ряды славных победителей, и наша задача — не только окружить ветеранов Великой Отечественной заботой и вниманием, но и сохранить, донести до следующих поколений их великий подвиг. Об этом мы и говорили с председателем Речицкого районного совета ветеранов Вячеславом Поповым.

— Вячеслав Георгиевич, речицкая земля, как и вся Беларусь, обильно полита кровью и потом фронтовиков. Здесь велись жаркие бои за освобождение от фашистских захватчиков. Как сделать, чтобы боевой самоотверженный подвиг остался в памяти навсегда и служил для подрастающего поколения примером настоящего патриотизма?

— Вопрос и серьезный, и важный одновременно. Каждый год 9 мая в нашем городе проходят торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. В них, конечно же, главная и почетная роль отведена фронтовикам и тем, кто ковал великую Победу в тылу. И я смотрю с болью в сердце, что их, людей, в неимоверных трудностях одолевших фашизм, становится все меньше и меньше. Солдаты той войны уходят навсегда. Еще десяток лет — и кого увидят наши дети на таких празднествах? И смогут ли они рассказать уже своим детям, листая семейный альбом, кто этот паренек в пилотке со звездочкой на пожелтевшей от времени фотографии? И что за подвиг он когда-то совершил?

В наших силах сделать великое дело — отдать долг Чести и Памяти. Да, солдаты Победы уходят, но они, наши отцы, деды и прадеды, должны оставаться в каждом доме, в каждой семье.

— А если у ныне здравствующих фронтовиков возникают какие-то жизненные проблемы?

— Они решаются без проволочек. Районный исполнительный комитет и районный Совет депутатов уделяют этому вопросу пристальное внимание. У нас принято, что ветераны в дни государственных праздников имеют возможность в непринужденной обстановке обратиться к любому руководителю района. Конечно, каждый раз в этих целях ведется необходимая организаторская работа. Первичные ветеранские организации, в свою очередь, проводят мониторинг жилищных и других условий. Сегодня стоит задача не социальной защиты, а социальной поддержки, улучшения материального положения, бытового, медицинского, культурного и других видов обслуживания, используя при этом инициативу местных предприятий и организаций, а также финансовые средства, которые нам выделяются из местного бюджета. При этом мы в своей повседневной деятельности не делим ветеранов по категориям. Мы стараемся с одинаковым вниманием реагировать на обращения и просьбы как ветеранов труда, так и ветеранов Великой Отечественной войны, семей погибших, инвалидов с детства, узников концлагерей. Качество жизни ветеранов Великой Отечественной войны в очередной раз было изучено первичными ветеранскими организациями, медучреждениями, управлением райисполкома по труду, занятости и социальной защите населения. Нуждающимся была оказана материальная помощь.

— На фасадах некоторых домов и при входе в подъезд можно увидеть табличку: «Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны. Спасибо за Победу!»…

— Такая акция недавно прошла в Беларуси. В нашем городе и районе в ней принимали участие представители органов местной власти, депутаты, общественные организации, учащиеся школ. Так мы еще раз выразили свою признательность и благодарность ветеранам войны. Почти 150 табличек было прикреплено там, где живут люди, которые всеми силами приближали Великую Победу. Вот, например, Зинаида Максимовна Лукашенко. В семнадцать лет она ушла на фронт, была военно-полевым санитаром, вытаскивала с поля боя раненых, оказывала им первую медицинскую помощь, спасла многим самое главное — жизнь. А сама Зинаида Максимовна — хрупкая, робкая, скромная. Кажется, ну что она могла там, в бою, где свистят пули и рвутся мины, сделать? Какие у нее силы? А ведь могла и делала все наравне с мужчинами, даже больше. Как свидетельствует выписка из приказа командира 737-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии № 06/Н от 15 февраля 1944 года, Зинаида Лукашенко под сильным пулеметно-минометным огнем врага подняла в атаку стрелковую роту и, увлекая бойцов личным примером, обеспечила успех боя, продвинувшись вперед на 300 метров. Медаль «За отвагу» — заслуженная награда. Медали «За боевые заслуги» удостоилась за то, что сама, будучи раненой, продолжала вытаскивать раненых бойцов с поля боя и спасла от смерти 12 человек. Орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», многочисленные юбилейные награды… Когда Зинаида Максимовна выступает в школах, рассказывает ребятам о боях-пожарищах, мальчишки и девчонки смотрят на нее с восхищением, слушают затаив дыхание.

— Юное поколение должно осознавать, что их прадеды и прабабушки огромной ценой, неимоверными усилиями добыли победу, дали всем возможность жить под мирным небом.

— А чтобы осознавать, чтобы жила память о земляках-героях, нам всем нужно активно работать. «Уроки мужества», походы по местам былых боев, экскурсии и другие формы патриотического воспитания молодежи дают неплохой результат. «Увидеть своими глазами» — так называлась экскурсия в Брестскую крепость. Мемориальный комплекс произвел на ребят сильное впечатление. Конечно, сегодня такие поездки непросто организовать, хлопот много. Но надо это делать обязательно! А если объединить усилия, то успех несомненно будет.

Активно, например, в этом направлении работает Речицкая районная организация общественного объединения «Белорусский союз офицеров». Также ежегодно к Дню Победы и освобождению Речицы от немецко-фашистских захватчиков под руководством председателя совета старейшин Николая Васильевича Зайцева в районе проводится акция «По дорогам мужества и славы». По традиции начинается она митингом в парке Победы. Ветеранов и других участников акции от центрального входа до Вечного огня встречают аплодисментами сотни учащихся, выстроившихся в живой коридор. После выступлений и минуты молчания делегация посещает места захоронений в Речицком и соседнем, Лоевском районах. Совет старейшин при райисполкоме и военный комиссариат Речицкого и Лоевского районов продолжают работу по увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, содержанию мест их захоронения.

— Вячеслав Георгиевич, наша память о войне, о людях, прошедших под шквалистым огнем фронтовыми дорогами, должна быть конкретной, то есть нужно знать этих людей, ушедших и живых, их подвиги и героические поступки, и здесь, наверное, необходимо задействовать и другие формы работы. Какие?

— Их немало, и они известны. Так, совместно с отделом образования, спорта и туризма райисполкома в прошлом году был объявлен конкурс сочинений «Роль Великой Победы в моем будущем». Участие в конкурсе приняли учащиеся практически всех школ города и района. И, безусловно, каждая из представленных работ заслуживала внимания. Лучшие из лучших были премированы подарками Речицкой районной организации общественного объединения «Белая Русь». А сейчас у нас проходит акция «Я знаю! Я горжусь!». В своих рассказах ученики пятых — одиннадцатых классов излагают истории своих прадедушек и прабабушек, прошедших дорогами Великой Отечественной войны, победивших фашизм и участвовавших в восстановлении народного хозяйства. Простые, но такие интересные, душевные рассказы, а самое главное в том, что ребята серьезно восприняли эту акцию, захотели больше узнать о героических делах и поступках старшего поколения, в первую очередь — своих близких.

Как я уже сказал, продолжается активная работа по увековечению памяти павших. У нас есть урочище Рубаники, где находится братское захоронение жертв фашизма, там покоится около двух тысяч человек. Многие из них до сих пор неизвестны. Но за два последних года удалось вернуть из небытия еще 81 фамилию. Немало старых, безымянных фотографий было расшифровано, установлены и изучены многие биографии. Все восстановленные имена теперь увековечены в мраморе, а в городе Василевичи родилась идея проведения общегородских Дней памяти.

Правильно, нужны и новые формы работы. Инициативу проявила наша ветеранская организация военных моряков. Теперь на маршрутном автобусе размещена содержательная информация о военных моряках. Привлекает внимание, у многих вызывает интерес.

По крупицам нужно собирать камни памяти, чтобы подвиг нашего народа жил в веках, чтобы лозунг «Никто не забыт и ничто не забыто» имел конкретное проявление в нашей жизни и наших делах.

Полковник в отставке

Владимир Руденко,

фото автора