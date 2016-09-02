С боевым крещением, первокурсники!..

Вчера началась учёба у курсантов первого курса военного факультета в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. Ну а обучение армейскому ремеслу стартовало у парней ещё 1 августа. Итогом той ратной учёбы стало комплексное контрольное занятие по тактике.

Нашему корреспонденту удалось побывать на Гожском полигоне и увидеть, как курсанты военного факультета делали первые шаги в своей военной карьере.

Впереди у них — годы напряженной учебы и заветные лейтенантские погоны. А пока парни на деле попробовали, насколько тяжел хлеб солдата. В тот день им в полной мере пригодилось все то, что они успели изучить в ходе сбора по тактической, огневой и инженерной подготовке, другим военным предметам.

Занятие проходило в три этапа. Курсанты учились использовать местность и окружающие предметы для защиты от огня условного противника и наблюдения за ним, вести с ним бой.

На учебном месте «Применение стрелкового оружия, гранат и сигнальных средств к бою» курсанты изучили способы борьбы с бронетехникой. Несомненно, самым захватывающим испытанием для обучаемых стала обкатка танками.

Первым место в окопе занял первокурсник Денис Галеев.

— Сначала было страшно, но, когда метнул гранату и попал во «вражескую» машину, боязнь ушла, дальше сосредоточился на правильном выполнении упражнения, — поделился в беседе Денис. — А когда стальная громадина показала свою корму, метнул вторую гранату ей вдогонку…

Уверенно действовал в боевой машине старший механик-водитель гвардии ефрейтор Алексей Бабкинь — один из самых опытных специалистов 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Свое воинское ремесло он знает отлично. И все же стоит отметить: все курсанты вели себя как настоящие мужчины, с честью выдержали свое первое боевое испытание.

Второй этап занятия — «Марш и расположение на месте» — был не менее сложным. Учебные вопросы рассматривались на фоне конкретной тактической обстановки, причем курсанты действовали в составе сводного подразделения — стрелкового взвода. Они последовательно отработали действия солдата и подразделения в целом при объявлении тревоги, в ходе сбора подразделения и подготовки его к маршу. Затем первокурсники в полной боевой экипировке с оружием наперевес совершили марш в пешем порядке в назначенный район.

Уже на месте они на практике отработали вопросы расположения на местности, подготовки к предстоящим учебно-боевым действиям. Наиболее интересным эпизодом стало здесь отражение нападения «диверсантов». Подразделение вело бой силами охранения, затем перешло к круговой обороне — и отбило атаку основных сил условного противника.

Но это были еще «цветочки»… После непродолжительного отдыха стартовал третий, самый ответственный этап занятия, в ходе которого курсанты отработали отдельные тактические элементы современного общевойскового боя.

Оборудовав и замаскировав передний край обороны и подготовив данные для ведения огня, курсанты изготовились к бою… Затем были разыграны эпизоды как отражения воздушного удара условного противника, так и уничтожение мелких групп «неприятеля» огнем дежурных средств. Действия условного противника были умело и вполне реалистично обозначены при помощи имитационных средств.

В заключение занятия курсантами были отработаны переход в наступление, преследование условного противника и совершение марш-броска. Первокурсники преодолели участок заграждений при применении «неприятелем» отравляющих веществ.

…После завершения занятия были подведены его итоги. Все первокурсники успешно справились с ратным испытанием и получили высокие оценки. Так держать!

Подполковник

Александр Севенко, «Ваяр»,

фото автора