Следуя традициям

День знаний в Институте пограничной службы

1 сентября в Институте пограничной службы состоялся торжественный митинг, посвященный началу нового учебного года.

В мероприятии приняли участие руководство, профессорско-преподавательский состав, офицеры, работники органов пограничной службы, курсанты.

С вступительным словом перед присутствующими выступил председатель Госпогранкомитета генерал-полковник Леонид Мальцев. Далее слово было предоставлено председателю совета ветеранов органов пограничной службы полковнику в отставке Игорю Реуту. В завершение с трогательной речью выступила курсант 1‑го курса Вероника Макоед.

Спустя некоторое время весь личный состав института переместился в культурно-досуговый центр, где по традиции первое занятие на тему «Основные направления совершенствования деятельности органов пограничной службы Республики Беларусь» провел руководитель ведомства.

Занятия продолжились в учебных аудиториях по направлениям служебной деятельности.

Соб. инф.