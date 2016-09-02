«Спасибо вам за всё»

В жизни каждого офицера наступают такие моменты, когда необходимо прощаться со своим воинским коллективом. С одной стороны, это и радостное событие — ведь необходимо идти дальше, продвигаясь по карьерной лестнице, а с другой стороны — офицер прощается с теми военнослужащими, с которыми он всю свою офицерскую службу плечо к плечу достигал заветных целей.

…Недавно на плацу 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления) личный состав провожал своего командира части полковника Павла Шебеко. Офицер зачислен на обучение по очной форме в учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь», с 1 сентября он назначен на воинскую должность слушателя 1‑го курса факультета Генерального штаба Вооруженных Сил.

Много теплых слов в адрес Павла Владимировича произнес первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор

Сергей Куприк.

— Сегодня из коллектива воинской части мы провожаем на обучение в Военную академию человека с большой буквы, настоящего патриота и специалиста Вооруженных Сил Республики Беларусь. Хочется сказать большое спасибо за то, что вы отдали много сил, воспитывая личный состав 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления).

В этой воинской части Павел Владимирович служил с 1998 года, он был направлен сюда сразу после окончания Военной академии Республики Беларусь. Офицер прошел все ступени служебного роста — от командира автомобильного взвода до командира воинской части, для него база и коллектив за все эти годы стали родными.

Особенно трогательным был ритуал прощания полковника Павла Шебеко с Боевым Знаменем базы. Преклонив колено, он поцеловал край полотнища. А затем все офицеры и солдаты, чеканя шаг, торжественным маршем прошли мимо трибуны.

Добрым словом будут вспоминать своего командира и наставника в этой воинской части: для всех военнослужащих Павел Владимирович стал примером настоящего офицера.

— Благодарен судьбе за то, что стал офицером, — подчеркнул полковник Павел Шебеко, выступая перед коллективом. — За это время неоднократно убеждался в том, что рядом со мной служат достойные люди, которые честно выполняют свой долг. В моей жизни будут другие воинские коллективы, но этот я не забуду никогда! Благодарю за службу, спасибо всем вам за все… Честь имею!

Лейтенант Владислав Фионин, фото автора