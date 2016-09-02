Стрельба на уровне рефлекса

Недавно на полигоне 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования Чепелево прошёл ежеквартальный сбор инструкторов по тактической стрельбе. Данное мероприятие можно с уверенностью назвать очередным важным этапом в развитии этого уникального элемента боевой подготовки.

За незначительный по времени период, когда у нас развивается данный вид стрельбы, подготовлено уже более 150 внештатных инструкторов. Эти военнослужащие выполнили весь комплекс соответствующих упражнений, сдали практические зачёты, отстреляли контрольное упражнение на положительную оценку — и получили свидетельства по итогам сбора.

Быстро, ловко… С огоньком!

Тактическая стрельба — очень зрелищный элемент боевой подготовки. Глядя на выполнение упражнений мастерами ведения непрерывного огня, понимаешь: такие навыки помогут выйти победителем даже из самой сложной ситуации.

— Данный элемент огневой подготовки мы начали практиковать в 2008 году, — рассказал руководитель сбора полковник Олег Тупик. — И мы создали систему подготовки стрелков‑тактиков. Сегодня в огневую подготовку военнослужащих белорусской армии включена тема «Тактическая стрельба», а также соответствующие упражнения в курсе стрельб. Основываясь на анализе опыта современных вооруженных конфликтов, каждый разведчик должен хорошо владеть практическими навыками тактической стрельбы.

Для подготовки умелых стрелков в воинских частях необходимы квалифицированные инструкторы. Поэтому в наших Вооруженных Силах изначально начали обучение внештатных инструкторов — ведь в штате большинства воинских соединений таких должностей нет.

Поначалу это были недельные сборы, которые проходили два раза в год. Уже в процессе подготовки выяснилось: этого времени недостаточно для повышения уровня навыков действующих и обучения новых инструкторов. Было решено перейти на двухнедельные ежеквартальные сборы. Уже с 2011 года полковник Тупик начал проводить их по новому графику. Именно за такой промежуток времени можно подготовить из «нулевого» стрелка хорошего тактического. Когда все его действия с оружием доводятся до автоматизма.

— Рассчитываю стать инструктором по тактической стрельбе, — отметил один из командиров взводов лейтенант Евгений. — Стрельба на скорость и точность с короткой дистанции — одна из важнейших составляющих успеха разведчика. Для меня эти занятия интересны вдвойне. Я всего лишь год служу в качестве взводного в роте разведки — и вот уже без пяти минут инструктор по тактической стрельбе.

Вдогонку за первой

Тактическая стрельба — это производная практической стрельбы, которая ведется на коротких дистанциях на скорость и на фоне определенной тактической обстановки. В первую очередь она характерна для разведчиков, которые в соответствии со своими задачами действуют на закрытой и полузакрытой местности, когда цели видны только на близком расстоянии.

По большому счету, тактическая стрельба — это дуэль, но без команд от распорядителя схватки: кто раньше изготовился к бою, произвел прицеливание и сделал точный выстрел — тот и победил. К примеру, обычному стрелку для этого в среднем необходимо от шести до восьми секунд, ну а подготовленный стрелок производит меткий выстрел уже через три секунды, профи — через секунду-полторы.

— Прошло уже порядка двух лет, как в обучение военнослужащих органов пограничной службы ввели тактическую стрельбу, — рассказал начальник отделения профессионально-должностной подготовки

в/ч 2007 органов пограничной службы Республики Беларусь майор Дмитрий Доращук. — Изначально сборы проводились с начальниками отделов подготовки, а также начальниками огневой подготовки. Со мной на нынешних сборе находится представитель органов пограничной службы в/ч 1463 — это учебное подразделение, в котором готовят военнослужащих-пограничников на первоначальном этапе. Немаловажно отметить и то, что мы изучаем, помимо самого процесса стрельбы, методику преподавания этой дисциплины.

Одно из ключевых слагаемых изучаемого на сборе материала — ведение огня флеш-выстрелами. О том, что это такое, рассказал руководитель мероприятия полковник Олег Тупик.

— Особенность флеш-стрельбы такова: второй выстрел идет вдогонку первому буквально через долю секунды. При стрельбе автоматическим огнем разлет пуль из-за ряда факторов очень велик. Потому попасть в цель каждым следующим выстрелом становится все сложнее. А при флеш-стрельбе вторая пуля всегда ложится в мишень рядом с предыдущей. Если стрелок хорошо подготовлен, он «вбивает» вторую пробоину на расстоянии не более пяти сантиметров от первой.

При этом темп такой стрельбы практически не уступает по временным показателям автоматическому огню.

Еще одно преимущество данного типа ведения огня — контроль расхода боеприпасов и, как следствие, их экономия. Держать в уме подобную «бухгалтерию» при стрельбе очередью практически невозможно…

Три кита тактической стрельбы

Конечно, основные из них — это скорость и точность (средняя точка попадания не должна уходить от точки прицеливания более чем на пять сантиметров). Третий же показатель — мощность (когда каждый выстрел должен попасть в мишень. — Авт.).

Если стрелок обладает всеми этими качествами, на поле боя ему попросту не будет равных.

Но не стоит забывать, что все эти действия осуществляют на фоне тактической обстановки, характерной для действий разведывательных групп, дозоров.

Как рассказал полковник Тупик, в ходе сборов участники отрабатывают действия практически из всех видов стрелкового оружия — автомата, пистолета, СВД, пулемета… В группе у разведчиков есть все виды оружия, причем каждый боец обязан иметь возможность без труда заменить при необходимости товарища.

…На практическом занятии, на котором мне удалось побывать, военнослужащие стреляли по нескольким мишеням на двух рубежах. Как пояснил руководитель занятий, первый рубеж (ближний) подразумевает охранение или разведку противника, второй — группу огневого обеспечения, засаду. К тому же среди всех этих мишеней наиболее важной, находящейся ниже остальных является поппер — он выступает в роли «снайпера» или «пулеметчика».

После выполнения упражнения вычисляется коэффициент результативности стрельбы: набранные баллы с учетом непораженных мишеней, за которые стрелок в дальнейшем штрафуется, делятся на время выполнения упражнения. Эта формула расчета наглядно демонстрирует, на что способен конкретный стрелок.

Подтверждением навыков стрелков служит ежегодный чемпионат по тактической стрельбе. В этом году такой турнир проходил на полигоне Гожский, причем там выступали как наши команды, так и представители вооруженных сил Российской Федерации и Республики Армения.

Качество подготовки наших стрелков‑тактиков подтвердили результаты турнира — призерами чемпионата стали только белорусские военнослужащие. И что еще примечательно — на данном соревновании всех его участников «доводят» до предельно допустимой нагрузки: в среднем за четыре дня чемпионата по тактической стрельбе каждый проходит порядка 70 километров и отстреливает около 20 упражнений, которые выполняются в полной экипировке без отдыха после бега, марша…

P. S. В начале этого сбора полковник Тупик предложил военнослужащим выполнить контрольное упражнение (стрельбу стоя, с колена, лежа). А в завершение сбора его участники выполнили это же упражнение еще раз. К слову, у отдельных одаренных стрелков такой результат вырастает десятикратно!..

Капитан

Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора