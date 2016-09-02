«У нас теперь погоны алые!»

День знаний в Минском суворовском военном училище (по сравнению с праздничными мероприятиями в иных общеобразовательных учебных заведениях) прошёл более чем необычно. Судите сами: вчера в МСВУ звучали напутственные слова от высокопоставленных гостей с генеральскими погонами на плечах, были трогательные творческие номера и выступления военнослужащих сил специальных операций Вооружённых Сил. А самое главное — новоиспечённые кадеты, в одночасье повзрослевшие мальчишки, получившие погоны из рук старших товарищей, в торжественной обстановке поклялись гордо нести звание суворовца через всю жизнь.

В этом году алые погоны надели 70 ребят. Поздравить мальчишек с Днем знаний и началом учебного года приехали государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь генерал-лейтенант Станислав Зась, министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, выпускник первого выпуска училища, председатель международной ассоциации «Кадетское братство» генерал-полковник в отставке Пётр Чаус и многие другие.

Суворовцы всегда служили примером высокой культуры, благородства, долга и чести, отличной учебы, прекрасной физической подготовки. Их отличают упорство и настойчивость в овладении знаниями, стремление вырасти сильными и смелыми, чтобы занять достойное место в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь. И совсем неслучайно гости училища, поздравляя мальчишек с Днем знаний, говорили о высокой ответственности, о преданности алым погонам.

— Мне знакомо и понятно ваше волнение, — обращаясь к первокурсникам, сказал с трибуны выпускник 25‑го выпуска МСВУ генерал-лейтенант Станислав Зась. — Уверен, что вы запомните этот день на всю жизнь и пронесете в сердце со светлыми чувствами гордости и благодарности за годы обучения здесь.

Станислав Васильевич также поздравил с началом учебного года всех преподавателей и офицеров‑воспитателей училища, родителей, которые по праву могут гордиться своими детьми, достойно прошедшими отбор и поступившими в МСВУ. А самим суворовцам он пожелал уверенности в своих силах и отличных результатов в учебе.

К первокурсникам с напутственным словом обратился вчера и глава военного ведомства генерал-лейтенант Андрей Равков, выпускник 28‑го выпуска МСВУ:

— Вы прошли тяжелые испытания для того, чтобы учиться в единственном в Беларуси суворовском училище. Гордитесь этим! У вас впереди — интересная и непростая учеба, по окончании которой вы станете достойными гражданами, настоящими патриотами, защитниками Отечества. Успехов вам!

Поздравляя коллектив Минского суворовского военного училища с Днем знаний, генерал-полковник в отставке Пётр Чаус припомнил себя суворовцем, таким же мальчишкой, стоящим в строю, — с горящими глазами, с оптимизмом смотрящим в будущее. Несмотря на то что с тех пор прошло уже 63 года, он хорошо помнит годы учебы — напряженные, но интересные.

— Сегодня мы видим, какая замечательная учебная база в училище, какие опытные преподаватели и офицеры-воспитатели ведут мальчишек к знаниям, — добавил Пётр Григорьевич. — Я верю в то, что наши суворовцы — настоящие патриоты!

А начальник Минского суворовского военного училища генерал-майор Виктор Лисовский обратился в поздравительной речи к тем суворовцам, которые в этом учебном году покинут стены этого учебного заведения, — к выпускникам нашего СВУ:

— Желаю вам прежде всего сделать осознанный выбор жизненного пути: ведь именно от вас зависит, какой будет наша страна в будущем. Мира и добра всем собравшимся! С праздником!

…После прохождения торжественным маршем суворовцы последовали на свой первый в этом учебном году урок — с улыбками на лице, готовностью постигать науки, оправдывать возложенные на них надежды, доказывать поступками, что они достойны называться последователями легендарного полководца Александра Васильевича Суворова.

И пусть их шаги по плацу еще не такие твердые, а в глазах нет (да и не может быть в силу возраста…) четкого осознания своей принадлежности к доблестным воинам, они уже не обычные мальчишки. Как сказала с трибуны мама одного из суворовцев — Марина Соловцова, честь, мужество, совесть должны быть в арсенале у каждого мужчины.

В стенах Минского суворовского военного училища целенаправленно воспитываются именно эти качества.

Наша справка

За время своего существования Минское суворовское военное училище произвело 60 выпусков, дав путевку в жизнь более чем 13 тысячам воспитанников. 334 суворовца окончили училище с золотой медалью, 446 — с серебряной. Более 60 выпускников стали генералами, более 100 — кандидатами наук, доцентами и профессорами.

В июне 2016 года в МСВУ состоялся 60‑й выпуск. Более 90 % выпускников выбрали для себя военную профессию, поступив в вузы различных силовых структур и на военные факультеты в гражданских вузах.

Майор Андрей Бокза, «Ваяр»,

фото Ирины Малиновской