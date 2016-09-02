«У нас теперь погоны алые!»

02.09.2016 Вслед за событием, Свежий выпуск #

День знаний в Минском суворовском военном училище (по сравнению с праздничными мероприятиями в иных общеобразовательных учебных заведениях) прошёл более чем необычно. Судите сами: вчера в МСВУ звучали напутственные слова от высокопоставленных гостей с генеральскими погонами на плечах, были трогательные творческие номера и выступления военнослужащих сил специальных операций Вооружённых Сил. А самое главное — новоиспечённые кадеты, в одночасье повзрослевшие мальчишки, получившие погоны из рук старших товарищей, в торжественной обстановке поклялись гордо нести звание суворовца через всю жизнь.yjdsq

В этом году алые погоны надели 70 ребят. Поздравить мальчишек с Днем знаний и началом учебного года приехали государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь генерал-лейтенант Станислав Зась, министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, выпускник первого выпуска училища, председатель международной ассоциации «Кадетское братство» генерал-полковник в отставке Пётр Чаус и многие другие.

Суворовцы всегда служили примером высокой культуры, благородства, долга и чести, отличной учебы, прекрасной физической подготовки. Их отличают упорство и настойчивость в овладении знаниями, стремление вырасти сильными и смелыми, чтобы занять достойное место в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь. И совсем неслучайно гости училища, поздравляя мальчишек с Днем знаний, говорили о высокой ответственности, о преданности алым погонам.

Прохождение торжественным маршем

Прохождение торжественным маршем

— Мне знакомо и понятно ваше волнение, — обращаясь к первокурсникам, сказал с трибуны выпускник 25‑го выпуска МСВУ генерал-лейтенант Станислав Зась. — Уверен, что вы запомните этот день на всю жизнь и пронесете в сердце со светлыми чувствами гордости и благодарности за годы обучения здесь.

Станислав Васильевич также поздравил с началом учебного года всех преподавателей и офицеров‑воспитателей училища, родителей, которые по праву могут гордиться своими детьми, достойно прошедшими отбор и поступившими в МСВУ. А самим суворовцам он пожелал уверенности в своих силах и отличных результатов в учебе.

Генерал-полковник в отставке Пётр Чаус

Генерал-полковник в отставке
Пётр Чаус

К первокурсникам с напутственным словом обратился вчера и глава военного ведомства генерал-лейтенант Андрей Равков, выпускник 28‑го выпуска МСВУ:

— Вы прошли тяжелые испытания для того, чтобы учиться в единственном в Беларуси суворовском училище. Гордитесь этим! У вас впереди — интересная и непростая учеба, по окончании которой вы станете достойными гражданами, настоящими патриотами, защитниками Отечества. Успехов вам!

Поздравляя коллектив Минского суворовского военного училища с Днем знаний, генерал-полковник в отставке Пётр Чаус припомнил себя суворовцем, таким же мальчишкой, стоящим в строю, — с горящими глазами, с оптимизмом смотрящим в будущее. Несмотря на то что с тех пор прошло уже 63 года, он хорошо помнит годы учебы — напряженные, но интересные.

— Сегодня мы видим, какая замечательная учебная база в училище, какие опытные преподаватели и офицеры-воспитатели ведут мальчишек к знаниям, — добавил Пётр Григорьевич. — Я верю в то, что наши суворовцы — настоящие патриоты!

Творческий номер в исполнении суворовцев

Творческий номер в исполнении суворовцев

А начальник Минского суворовского военного училища генерал-майор Виктор Лисовский обратился в поздравительной речи к тем суворовцам, которые в этом учебном году покинут стены этого учебного заведения, — к выпускникам нашего СВУ:

— Желаю вам прежде всего сделать осознанный выбор жизненного пути: ведь именно от вас зависит, какой будет наша страна в будущем. Мира и добра всем собравшимся! С праздником!

…После прохождения торжественным маршем суворовцы последовали на свой первый в этом учебном году урок — с улыбками на лице, готовностью постигать науки, оправдывать возложенные на них надежды, доказывать поступками, что они достойны называться последователями легендарного полководца Александра Васильевича Суворова.

И пусть их шаги по плацу еще не такие твердые, а в глазах нет (да и не может быть в силу возраста…) четкого осознания своей принадлежности к доблестным воинам, они уже не обычные мальчишки. Как сказала с трибуны мама одного из суворовцев — Марина Соловцова, честь, мужество, совесть должны быть в арсенале у каждого мужчины.

В стенах Минского суворовского военного училища целенаправленно воспитываются именно эти качества.

«Мы тобой гордимся!»

«Мы тобой гордимся!»

Наша справка

За время своего существования Минское суворовское военное училище произвело 60 выпусков, дав путевку в жизнь более чем 13 тысячам воспитанников. 334 суворовца окончили училище с золотой медалью, 446 — с серебряной. Более 60 выпускников стали генералами, более 100 — кандидатами наук, доцентами и профессорами.IMG_6908

В июне 2016 года в МСВУ состоялся 60‑й выпуск. Более 90 % выпускников выбрали для себя военную профессию, поступив в вузы различных силовых структур и на военные факультеты в гражданских вузах.

Майор Андрей Бокза, «Ваяр»,

фото Ирины Малиновской

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