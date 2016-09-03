Гарант безопасности страны

Традиционно в начале нового учебного года министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков посетил факультет Генерального штаба Вооруженных Сил учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь».

Глава военного ведомства пообщался со слушателями факультета, прочитал им лекцию о роли и месте вооруженных сил в системе военной безопасности государства. В рамках лекции генерал-лейтенант Андрей Равков обрисовал сложившуюся вокруг нашей республики военно-политическую обстановку и отдельно остановился на конкретных положениях новой Военной доктрины Республики Беларусь.

Соб. инф.