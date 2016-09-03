Главное с шага — не сбиться!

Старт службы радует выпускников военных учебных заведений, получивших назначение в 72 ОУЦ

Нынешним летом офицерский корпус нашего учебного соединения пополнился молодыми профессионалами. В распоряжение командования армейской «учебки» прибыли 36 недавних выпускников военных учебных заведений, что позволило почти до максимума укомплектовать вакантные должности воинских частей и подразделений.

Месяц назад для них начался отсчет самостоятельной офицерской службы. Времени достаточно для того, чтобы осмотреться, набраться впечатлений. Как же приняли выпускников нынешнего года в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре, как проходит их становление? Ответы на эти вопросы — в данном материале.

Командование ОУЦ прекрасно понимает: лейтенанты — это будущее белорусской армии. Следовательно, и внимание к ним, особенно в первое время, должно быть соответствующим. Главное здесь — чтобы молодой профессионал на старте офицерской службы не остался один на один со своими сомнениями и тревогами, не разочаровался в выборе профессии, не опустил руки, оказавшись в бурлящем потоке ратных будней. Только после того, как новичку оказана должная поддержка и надежная страховка в профессиональном становлении со стороны старших начальников и товарищей по службе, можно ждать от него полной самоотдачи в выполнении функциональных обязанностей. Не зря говорят: каков запев, таковой будет и песня.

Традиционно в 72 ОУЦ постарались сделать все возможное для того, чтобы создать для лейтенантов нормальные условия жизни и службы.

Еще до прибытия офицеров-выпускников в учебное соединение кадровики осуществили необходимые штатные перемещения для рационального распределения их на вакантные должности согласно полученной в военных вузах специальности. Отдельно разработали план приема и размещения лейтенантов, предусмотрели их питание. С каждым из выпускников персонально побеседовал начальник 72-го гвардейского Объединенного учебного центра генерал-майор Игорь Король. Его интересовало все: настрой на службу, семейное положение, планы на перспективу… В торжественной обстановке прошел прием молодых лейтенантов в члены Офицерского собрания воинских частей.

Отрадно, что в учебном центре сразу сумели решить и проблему размещения выпускников. Всем нуждающимся в жилье холостякам предоставили места в офицерском общежитии, где заранее сделали ремонт. Семейным же — их всего четверо — были предложены отдельные блоки в семейном общежитии. По словам самих молодых офицеров, жилищные условия их вполне устраивают.

По словам исполняющего обязанности начальника отделения кадров ОУЦ гвардии капитана Солодкова, адаптация молодых профессионалов проходит успешно. У всех выпускников настрой на службу — боевой. Парни горят желанием проявить себя с лучшей стороны, двигаться вверх по служебной лестнице. Тем более, что в армейской «учебке» созданы все условия для профессионального роста.

К примеру, выпускнику общевойскового факультета Военной академии 2015 года гвардии лейтенанту Павлу Суковенко понабилось всего десять месяцев для того, чтобы вывести вверенный ему учебный танковый взвод в передовики по всем показателям. Недавно молодой офицер был назначен командиром учебной танковой роты. На должность ротного в 59-й школе подготовки специалистов по эксплуатации автомобильной техники утвержден и прошлогодний выпускник военно-технического факультета в БНТУ лейтенант Денис Шалесный. И это, поверьте, не единичные случаи.

Так что при нормальном отношении к службе и для нынешних выпускников открыты все дороги. Главное — с шага не сбиться!..

— Я доволен своим назначением. Нам с супругой сразу предоставили отдельный блок в семейном общежитии. С первого дня службы ощутил себя полноценным членом офицерского коллектива, — поделился выпускник Военной академии лейтенант Сергей Валуевич, уроженец Пинского района, назначенный на должность командира ремонтной роты. — Чувствуется поддержка со стороны командования части и опытных сослуживцев. Доверяют, рассчитывают на меня. Стараюсь добросовестно и ответственно относиться к служебным обязанностям…

Лейтенанты Александр Шестак, Антон Гавлас, Николай Миклашевич, Сергей Исаев и Евгений Созанович не только учились в одной группе на военно-техническом факультете в БНТУ, но и попали служить в одну воинскую часть. Правда, распределили их на разные технические должности.

Дипломированные специалисты в погонах быстро вошли в курс дела: должным образом приняли технику и вооружение, познакомились с личным составом. За месяц службы молодые офицеры поняли: служить в этой части непросто — ежедневно необходимо обеспечивать техникой учебный процесс курсантов, постоянно поддерживать ее в исправном состоянии. А еще наряды, работа с личным составом, технической документацией…

— В полной мере осознаю ответственность, занимаясь организацией и восстановлением машин учебно-боевой группы, — пояснил в ходе беседы лейтенант Евгений Созанович, назначенный на должность командира ремонтной роты. — В подчинении у меня около сорока человек личного состава, более десятка единиц специальной техники: это серьезно. Конечно, поначалу не все дается легко. Теоретических знаний по специальности получил на факультете достаточно, а вот практики маловато… С возникающими проблемами служебного характера помогает справиться заместитель командира батальона по вооружению майор Владимир Климчук. Постоянно ощущаю поддержку и со стороны опытных командиров ремонтных взводов прапорщиков Михаила Диковича и Дмитрия Свистунова, за что им огромное спасибо.

Солидную кадровую поддержку получила ныне и 12-я школа подготовки специалистов подразделений связи. Воинский коллектив учебной части пополнился девятью выпускниками Военной академии и военного факультета в БГУИР.

Судя по отзывам старших начальников, молодые офицеры исправно выполняют свои обязанности. А еще они увлечены новыми идеями, у всех есть огромное желание трудиться на совесть.

— Без всякой раскачки принял взвод курсантов в самый разгар учебного процесса, — пояснил в беседе лейтенант Сергей Лавринович, выпускник военного факультета в БГУИР. — Обучать и воспитывать будущих специалистов связи непросто, но дело это интересное, ответственное. С первых дней стараюсь вникать во все нюансы командирской работы. Конечно, пока не хватает опыта. К диплому он, к сожалению, не прилагается… Все придет со временем. Главное — не «лежать» на должности, а совершенствоваться в профессиональном плане, вникать во все тонкости военного дела.

Подполковник запаса Николай Макаревич,

«Ваяр»,

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