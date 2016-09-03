Горки:свободный город мужественных людей

На гербах многих городов можно видеть крепостные стены, воинов, оружие. Это сразу настраивает путешественников на то, что в военной истории этих мест множество славных героических страниц… А вот на гербе Горок вы не увидите этих привычных символов. Здесь в золотом поле щита изображены три горы, на которых растут колосья. Восстанавливая историческую справедливость, отмечу: жители Горок, нашего райцентра на Могилёвщине, могут гордиться не только аграрными, но и боевыми достижениями.

Хлеборобы, ремесленники, воины

Впервые Горки упоминаются в документах «Литовской метрики» в 1544 году. Наиболее распространена версия о том, что город получил свое название из-за своей гористой местности. «Устав о вольностях», полученный в 1619 году, предоставил Горкам независимость от местных феодалов. Город этот был и ремесленным центром, в котором развивалось более двадцати профессий.

Значимый период истории горецкой земли начался в 1840 году с открытия Горы-Горецкой земледельческой школы, со временем преобразованной в земледельческий институт, а затем в Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию. Этот старейший вуз Беларуси в прошлом году отметил 175-летний юбилей.

За это время в академии побывали многие известные люди. Мемориальные доски на стенах учебных корпусов повествуют о том, что в 1925 году здесь выступал народный поэт Беларуси Якуб Колас.

Еще в этих стенах учился, а позднее и преподавал писатель Максим Горецкий. Кстати, по мнению ученых, автор знакового литературного произведения «Тарас на Парнасе» Константин Вереницын также был студентом Горы-Горецкого земледельческого института. Красивые места на берегах реки Прони вдохновили приезжавшего сюда поэта Гавриила Державина на создание стихотворений «Горки», «Мельник»…

Впрочем, жители этого края никогда не были только безмолвными созерцателями красот. Он славится революционным прошлым.

В апреле 1863 года в Горках произошло восстание под руководством соратника Константина Калиновского — Людвика Звеждовского. К повстанцам, захватившим власть, присоединились студенты, горожане и крестьяне. Отряд направился к Кричеву. Но около Пропойска (Славгорода) повстанцев окружили и разбили царские войска. А студентов и преподавателей, участвовавших в восстании, приговорили к каторжным работам и сослали в Сибирь.

Трагически завершилась в Горках и демонстрация 16 января 1905 года. В память о погибших тогда революционерах Петре Бруцере и Фоме Ерофееве одна из центральных улиц города названа в их честь — Бруцеро-Ерофеевской.

В декабре 1917 года в Горецком уезде победила Советская власть. В ее установлении активно участвовал первый военный комиссар уезда Степан Погодин, организовавший отряд Красной гвардии. В марте 1918 года Погодин погиб… В Горках его именем названа железнодорожная станция, где установлены бюст и мемориальная доска, а также улица.

Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим

В Горках неподалеку от автовокзала есть памятник. На его постаменте возвышается противотанковая пушка, а на мемориальной доске такая надпись: «Доблестным воинам 33‑й и 49‑й армий, освободившим от немецко-фашистских захватчиков г. Горки и район. Сентябрь 1943 — июнь 1944 гг.».

Это памятник в честь тех, кто освобождал горецкую землю от гитлеровского ига. А было это так.

В августе — сентябре 1943 года войска Западного фронта провели Смоленскую наступательную операцию, освободив Смоленск и Рославль. Враг, потеряв эти города как важные узлы обороны на подступах к Днепру, стремился задержать наступление советских войск на промежуточных рубежах. Но наши войска продвигались вперед, освобождая Мстиславль, Кричев… К 2 октября 1943 года они вышли на рубеж Ленино, Дрибин и далее по реке Проня.

Там наступающие войска Красной Армии встретили мощное сопротивление врага. Попытки развить наступление на оршанском и могилевском направлениях были безуспешны. Наши войска заняли оборону на достигнутом рубеже, тем самым Смоленская наступательная операция была завершена. В результате освободили восточную часть Горецкого района. Затем за каждый клочок земли велись долгие и ожесточенные бои.

12 октября 1943 года под деревней Ленино в составе 33‑й армии Западного фронта впервые вступила в бой против фашистов вместе с воинами Красной Армии 1‑я Польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко. Там, на высоте, где шли кровопролитные бои, в 1968 году был открыт единственный в мире музей советско-польского боевого содружества в форме солдатской каски.

Пройдя по залам этого музея, вы ознакомитесь с диорамой «Бой под Ленино», на которой запечатлена атака советских и польских солдат. Можно увидеть там и схему битвы, а также ознакомиться с предметами, найденными на полях сражений под Ленино. Как рассказывают сотрудники музея, эта экспозиция ежегодно пополняется новыми находками.

…Только 26 июня 1944 года территория Горецкого района была полностью освобождена от захватчиков. Руины и пепелища оставили после себя враги. За годы оккупации фашисты убили в районе более двух тысяч жителей, сожгли и разграбили 110 деревень.

«Есть вещи и хуже войны. Трусость хуже, предательство хуже, эгоизм хуже»

Для названия этой главки статьи мне понадобилась столь емкая фраза Эрнеста Хемингуэя.

…После окончания Великой Отечественной в Горках был создан мемориал «Скорбящая мать», сооруженный на месте массовых расстрелов граждан. Там же установлены плиты с именами уроженцев Горецкого района, не вернувшихся с войны. Среди них — старший сержант Андрей Климович Козлов.

Перед началом войны Андрей только вернулся со срочной службы в армии. Родные с радостью встретили статного, симпатичного юношу в военной форме, да и девушки на него заглядывались. Только вот побыть дома и вернуться к обычной жизни ему не удалось…

Бои на территории нашей Беларуси в начале войны были кровопролитными. Храбро боролись земляки за родные города и села.

В одном из боев полегло немало однополчан, Андрею и его земляку довелось вдвоем выбираться из окружения. Тот сослуживец и предложил: «Давай вернемся домой, война ведь скоро закончится. Уже освобождают белорусские города. Возвратимся — будем жить». Андрей не согласился — сказал, что не хочет стать дезертиром. На том поле боя пути юношей навсегда разошлись.

Старший сержант Козлов добрался до боевых товарищей и продолжил воевать. Ну а его земляк с помощью неимоверной хитрости смог прийти домой.

28 августа 1943 года в боях под Харьковом Андрей Козлов погиб. Похоронен он в братской могиле в поселке Буды. Ему было всего 22 года.

С фотографии, которая хранится в моей семье, смотрит юноша в красноармейской форме. Моя прабабушка, несмотря на пришедшую похоронку, всю жизнь ждала Андрея — старшего сына — с войны. Не хотела верить и фотографиям братской могилы, на которой были выбиты родная фамилия и инициалы сына (фото привозил мой дедушка: он ездил возлагать цветы на могилу старшего брата. Несмотря на разницу в возрасте в десять лет, братья были очень дружны…).

И вот уже я смотрю на фамилию старшего брата моего дедушки на мемориальной плите и думаю: «Как бы сложилась его жизнь, если бы он согласился идти вместе с тем земляком домой? Может, стал бы отцом, дедом, прадедом?.. Но он решил, что не может стать предателем и спокойно с этим жить. Такое же решение приняли и сотни тысяч людей, которые мужественно сражались с врагом не только у родного города и деревни, они еще и прогоняли фашистов из Европы».

И те наши солдаты, верные присяге до конца, были правы.

Среди них — преподаватели, студенты, рабочие и служащие Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, погибшие в годы Великой Отечественной. Мемориал в память о них разместился на территории академгородка.

А в центре Горок на аллее Героев — памятники уроженцам Горецкого района Героям Советского Союза Григорию Дольникову, Николаю Шиндикову и Фёдору Угначеву, мужественно сражавшимся с фашистами. В центре аллеи — бюст Маршала Советского Союза Ивана Якубовского, за ратные подвиги удостоенного этого высокого звания дважды.

…Завершается моя экскурсия по Горкам. Вечернее небо над городом украшают россыпи крупных и ярких звезд. Я останавливаюсь, чтобы ими полюбоваться.

Замечаю, что звезды внимательно изучает любопытный мальчуган. Отец рассказывает ему: «Вот это, Кирюша, Большая Медведица, а вот та, самая яркая, — Полярная звезда…».

Открываю малышу и я небольшой секрет: «Нигде, ни в каком городе мира звезды не светят так ярко, как в городе нашего детства. Не забывай об этом, пожалуйста».

Наталья Пахомович,

«Ваяр»,

фото автора