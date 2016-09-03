Колонны уходят на полигон

Вчера в ходе подготовки к командно-штабному учению Вооруженных Сил состоялся выход из пункта постоянной дислокации и марш на 227‑й общевойсковой полигон подразделений 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

…Ранним утром в парке соединения начали выстраиваться колонны техники. Мы подошли к одной из них.

— В этой колонне будут следовать оперативная группа, рота охраны, подразделения разведывательного батальона, — пояснил начальник оперативного отделения — заместитель начальника штаба бригады гвардии подполковник Алексей Марков. — Общее количество машин — более 20 единиц. Там же около ста солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров.

Пока командиры подразделений проверяли готовность техники к маршу и инструктировали подчиненных, мы побеседовали с военнослужащими. Среди опытных гвардейцев, которые уже не однажды принимали участие в подобных маршах, нашли командира отделения гвардии сержанта Максима Яцухно.

— Моя главная задача — командовать бойцами, контролировать правильность выполнения команд, следить за соблюдением мер безопасности. Я уверен, что марш пройдет без происшествий, — прокомментировал происходящее Максим.

А разведчик гвардии рядовой Александр Кицук будет участвовать в марше первый раз.

— Немного волнуюсь. Очень хочется все сделать как надо, как нас учили, — задумчиво говорит Саша. — Мы очень дружный коллектив — и мои товарищи в случае необходимости всегда помогут мне, а я им.

…Зачитан приказ на совершение марша, люди в погонах заняли свои места в кузовах и кунгах. Машины вытянулись между хранилищ длинной камуфлированной лентой. Взревели двигатели, по парку поползли облака выхлопных газов… В голове колонны занял свое место автомобиль Военной автоинспекции.

Ворота парка открылись — и колонна начала движение. Минута-другая — и парк опустел.

Счастливого пути, гвардейцы-рогачевцы!..

Андрей Данилов,

«Ваяр»,

фото Олега Некало