Курсанты Военной академии примут Военную присягу

Сегодня в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» состоится церемония принятия Военной присяги на верность народу Республики Беларусь курсантами Военной академии набора 2016 года.

Начало мероприятия в 10.00 на строевом плацу Военной академии по адресу: г. Минск, проспект Независимости, 220.

Традиционно в торжественных мероприятиях примут участие представители военного ведомства, общественных и ветеранских организаций, родные и близкие курсантов.

В этот день в торжественной обстановке слова клятвы на верность Родине произнесет около 500 курсантов. В главное военное учебное заведение страны зачислено 513 человек (из них 12 девушек). Ряды Военной академии пополнили выпускники Минского СВУ, кадетских училищ, а также военнослужащие Вооруженных Сил и гражданская молодежь.

Семь факультетов вуза — общевойсковой, связи и автоматизированных систем управления, противовоздушной обороны, военной разведки, авиационный, внутренних войск, а также факультет ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения — готовят специалистов, практически полностью обеспечивая потребность Вооруженных Сил и других силовых структур в офицерских кадрах.

Подготовка офицеров с высшим образованием для замещения первичных офицерских должностей (с присвоением звания лейтенант) производится со сроком обучения 4 или 5 лет (в зависимости от специальности).

Пресс-служба Министерства обороны