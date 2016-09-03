О подвиге — помним!..

В канун Дня города Минска сотрудники Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны приняли участие в празднике, посвященном Дню ДОСААФ.

Праздник оборонного общества, посвященный 90‑летию образования Осоавиахим — ДОСААФ, состоялся в период проведения республиканской патриотической акции «ДОСААФ — это наши традиции, школа мужества, школа отваги!». Участники мероприятия в тот день ознакомились с работой спортивных секций по техническим и военно-прикладным видам спорта, функционирующих в районных оргструктурах, достижениями спортсменов оборонного общества, подготовкой водителей в автошколах ДОСААФ. Большой интерес у молодежи вызвала выставка спортивной техники ДОСААФ — авиа- и автомодели и пневматическое оружие, мотоциклы и карты, водно-моторная и учебная техника.

Гости мероприятия смогли ознакомиться с новым культурно-историческим проектом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны — «Мобильной экспозицией «Освобождение Беларуси. Сентябрь 1943 г. — июль 1944 г.», которая была представлена гостям в передвижном полуприцепе. Этот проект был реализован совместно с Посольством Китайской Народной Республики в Республике Беларусь. Главная его цель — формирование тематических экспозиций о незабываемом пути советского народа к Великой Победе и обеспечение их доступности для жителей различных регионов Беларуси.

Несмотря на небольшую площадь (около 30 кв. м), в экспозиции представлены начальный этап освобождения Беларуси, Белорусская стратегическая наступательная операция «Багратион», взаимодействие частей и соединений Красной Армии с партизанскими формированиями, легендарный партизанский парад 16 июля 1944 года в Минске. Фотодокументальный материал из фондов музея дополнен картами, плакатами, газетами, листовками, личными вещами участников операции «Багратион».

Подполковник запаса Николай Шевченко