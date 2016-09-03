Обращение участников Всеармейского совещания солдатского актива Вооруженных Сил Республики Беларусь к военнослужащим срочной военной службы и службы в резерве

Уважаемые товарищи!

Республика Беларусь, призвав нас в ряды Вооруженных Сил, доверила нам самое важное — защиту мирного труда белорусского народа, нашей Родины.

Мы, участники совещания солдатского актива Вооруженных Сил Республики Беларусь, выражаем волю самого многочисленного отряда воинов белорусской армии и заявляем о всемерной поддержке государственной политики, направленной на обеспечение мира, безопасности и стабильности в нашей стране.

Мы понимаем, что складывающаяся обстановка диктует необходимость дальнейших решительных мер по повышению качественных показателей боевой учебы, поддержанию дисциплины и правопорядка в воинских коллективах.

Сознавая свою роль и ответственность за безопасность Отечества, за поддержание высокой боевой готовности воинских подразделений, мы обращаемся к военнослужащим срочной военной службы и службы в резерве:

2016 год объявлен в Вооруженных Силах годом боевой подготовки, и наша главная задача — обеспечить качественный уровень подготовки воинских коллективов к решению ими задач по предназначению в любой обстановке. Настойчиво овладевайте военным делом, совершенствуйте свою выучку и воинское мастерство, приобретайте навыки и умения, позволяющие эффективно выполнять воинский долг.

Важнейшей нашей задачей является сплочение воинских коллективов и искоренение правонарушений в войсках. Крепите воинскую дисциплину, дорожите войсковым товариществом, бескомпромиссно боритесь с любыми проявлениями неуставных взаимоотношений, удерживайте сослуживцев от недостойных поступков.

Мы сознаем, что нет более высокой ценности, чем мир и безопасность на белорусской земле. С достоинством будем нести высокое звание защитника Отечества, наследника славных боевых традиций белорусского народа.

Приложим все силы для защиты мирного труда наших граждан, строительства сильной и процветающей Беларуси.

Успехов вам в благородном деле служения Отечеству!