«Пятый океан» для «Скифа»

В Речице уже скоро два десятка лет, как работает военно-патриотический центр специальной подготовки допризывной молодежи «Скиф». Руководит им рядовой запаса Владимир Габров, возглавляющий районную организацию ветеранов ВДВ и ССО. Ему помогают единомышленники. Каждый из них по-своему, в силу собственной армейской подготовки, учит мальчишек военному делу, дает им навыки, которые востребованы в подразделениях сил специальных операций.

В программе работы «Скифа» есть парашютно-десантная подготовка. Ее ребята завершают прыжками с парашютом. Ранее прыгали с транспортного самолета Ан‑2 в Боровой, теперь благодаря Гомельскому аэроклубу уже пятый год — в Зябровке, где расположен бывший военный аэродром.

Вот и недавно девять воспитанников центра вместе со своим наставником Владимиром Габровым и тремя ветеранами ВДВ и ССО совершили прыжок с парашютом. Для пятерых ребят это волнующее событие происходило впервые. А Глеб Лазаренко смело покорил «пятый океан» уже в четвертый раз. Так держать, будущие воины!

Елена Романова, «Ваяр»