С праздником, осиповичские реактивщики!

Завтра военнослужащие и ветераны 336‑й реактивной артиллерийской бригады отметят 44‑ю годовщину со дня образования воинской части

Свою историю 336 реабр начала 4 сентября 1972 года, когда на базе 4‑го артиллерийского дивизиона 121‑й артиллерийской бригады был сформирован 1360‑й реактивный артиллерийский полк. Дислоцировалась тогда воинская часть в г. Осиповичи — там же она находится и по сей день.

Позже, в 1982 году, полк был преобразован в 336‑ю реактивную артиллерийскую бригаду. На тот момент на ее вооружении состояла реактивная система залпового огня «Ураган». В 1989 году бригада была перевооружена на РСЗО «Смерч». В настоящее время в составе Вооруженных Сил Республики Беларусь 336 реабр является единственной воинской частью, имеющей на вооружении данный образец вооружения.

За время существования бригада участвовала во всех крупных учениях, проводимых в вооруженных силах СССР и Республики Беларусь, показывая только отличные результаты. Кроме того, личный состав 336 реабр ежегодно принимает участие в соревнованиях на звание лучшего ракетного дивизиона и лучшего командира ракетной артиллерийской батареи. Причем осиповичские реактивщики регулярно входят в число призеров.

Значимым событием в жизни бригады стало поступление в этом году на вооружение новейшей реактивной системы залпового огня «Полонез». Для работы с этими современными комплексами на базе 336 реабр был сформирован 77‑й отдельный реактивный артиллерийский дивизион.

На данный момент воинской частью командует полковник Александр Тишкевич. Офицер еще лейтенантом начинал службу в 336 реабр, он пользуется заслуженным авторитетом среди личного состава.

Хочется пожелать реактивщикам применять их мощное оружие только в мирных целях. С праздником, мастера огня, и успехов в службе!

Старший лейтенант

Ян Горбанюк, «Ваяр»,

фото Георгия Потапова