Вчера в государственном учреждении «Драматический театр белорусской армии» под руководством министра обороны Республики Беларусь состоялось Всеармейское совещание солдатского актива Вооруженных Сил.

В совещании приняли участие представители всех воинских коллективов, а также командный состав Вооруженных Сил.

В ходе совещания обсуждались вопросы, направленные на совершенствование боевой подготовки и укрепление воинской дисциплины, повышение привлекательности срочной военной службы и службы в резерве и меры стимулирования ратного труда. Участники совещания высказали ряд предложений, в том числе по совершенствованию системы подготовки юношей к службе в Вооруженных Силах.

По результатам проведенного совещания принято обращение его участников к солдатам и сержантам, проходящим срочную военную службу и службу в резерве, обеспечить их личную примерность в исполнении воинского долга, а также предлагается выработать комплекс дополнительных мер, которые направлены на повышение мотивированности граждан, призванных на срочную военную службу и службу в резерве в исполнении воинского долга.

Пресс-служба Министерства обороны