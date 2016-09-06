Генерал-лейтенант Андрей Равков: «Герои нашего времени — это наша молодёжь, которая сегодня проходит военную службу»

В Минске под руководством министра обороны состоялось Всеармейское совещание солдатского актива Вооруженных Сил. В нем приняли участие представители всех воинских коллективов, а также командный состав белорусской армии.

Такая форма работы, как всеармейские совещания с различными категориями военнослужащих, широко применяется в Вооруженных Силах Республики Беларусь. Участники этих форумов обсуждают важные вопросы, непосредственно влияющие на обеспечение военной безопасности страны. Главная цель подобных мероприятий — дать новый импульс дальнейшему повышению эффективности выполнения воинскими частями и подразделениями задач по предназначению, результативности боевой учебы, укреплению воинской дисциплины.

В 2010 году прошло Всеармейское совещание сержантов. Ряд предложений по повышению роли младших командиров в поддержании боевой готовности войск, укреплении дисциплины и правопорядка, высказанных тогда, уже воплощен в жизнь.

А на днях состоялся форум военнослужащих срочной военной службы.

— В наши дни безопасность белорусского народа обеспечивает военная организация государства, прежде всего Вооруженные Силы Республики Беларусь, — подчеркнул в своем обращении к участникам совещания глава военного ведомства генерал-лейтенант Андрей Равков. — Нам с вами белорусским народом сегодня доверено самое важное — защита его мирного труда. Поэтому я ориентирую вас на честный и прямой разговор. Ваши предложения, несомненно, послужат дальнейшему укреплению белорусской армии, а значит — и надежному обеспечению мирного труда белорусского народа, мира и стабильности на нашей земле.

Важнейшая функция армии мирного времени — боевая учеба, подготовка резерва, обеспечение получения гражданами страны военно-учетной специальности. Эту специальность получают прежде всего в ходе срочной военной службы.

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2016 год объявлен в Вооруженных Силах Годом боевой подготовки. В свете этого наиболее активное обсуждение вызвали вопросы, касающиеся ее совершенствования. Собравшиеся высказывали свои мнения, предложения по дополнительным мерам для повышения качественных показателей боевой подготовки и образцового выполнения воинского долга при прохождении срочной военной службы.

В наши дни Вооруженные Силы находятся в постоянном развитии. Совершенствуются все системы, обеспечивающие их функционирование. Постоянно проводятся проверки боевой готовности войск. В боевой подготовке акцент сделан на обучении войск современным способам ведения вооруженной борьбы.

Можно привести многочисленные примеры образцового выполнения воинского долга военнослужащими срочной службы. Наиболее яркий — недавно завершившиеся «Армейские международные игры — 2016», в которых приняли участие команды Вооруженных Сил нашей страны. Страны, участвующие в международных играх, как правило, формировали свои команды из профессионалов, проходящих военную службу по контракту. А в белорусской сборной 50 процентов участников были солдатами и сержантами срочной службы. При этом они продемонстрировали высокий уровень полевой выучки и мастерства, показали достойный результат. Из 19 стран, принимавших участие в этих армейских играх, белорусские команды заняли общее четвертое место. Шесть раз наши соотечественники поднимались на пьедестал почета. Этим можно гордиться.

Еще один пример — не менее яркий. На одном из совместных учений высокие должностные лица другого государства знакомились с белорусскими автоматизированными системами управления — и не поверили, что докладывал им об этом военнослужащий срочной службы. Ибо разговор шел на языке конструкторов — создателей сложных технических систем. Пришлось даже показывать военный билет…

— Таких примеров в белорусской армии масса. Они появляются каждый день. Их необходимо видеть и о них говорить, — подчеркнул в своей речи генерал-лейтенант Андрей Равков.

В своих выступлениях участники Всеармейского совещания отмечали, что постоянное совершенствование профессиональных знаний, навыков и умений, позволяющих эффективно выполнять боевые задачи, — важнейшее требование к солдатам и сержантам в современных условиях.

И не менее важным слагаемым, по их мнению, является наличие высоких нравственных качеств: патриотизма, любви и преданности Республике Беларусь, честности, принципиальности, высокой ответственности за порученное дело.

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Уровень морально-психологической готовности воинских коллективов к выполнению задач по предназначению во многом зависит от состояния организованности и дисциплины. Потому проблеме неуставных взаимоотношений на совещании уделили особое внимание.

Участники форума определили важнейшей задачей всех воинов белорусской армии сплочение воинских коллективов, бескомпромиссное искоренение нарушений правопорядка в войсках.

Они приняли обращение к солдатам и сержантам, в нем содержится призыв обеспечить личную примерность в исполнении воинского долга. Одним из направлений в реализации целей дальнейшего совершенствования качества боевой учебы, укрепления правопорядка в армии определена разработка мер повышения мотивированности граждан к срочной военной службе, дальнейшего повышения ее престижа.

— В наше неспокойное время именно в Беларуси реально обеспечены стабильность и безопасность, — отметил генерал-лейтенант Андрей Равков. — Это непреложный факт современной истории. Вместе с тем более чем двадцатилетний период стабильности и мира в нашей стране породил у некоторых людей иллюзию, что безопасность для всех нас дана раз и навсегда. То есть мир якобы обеспечивается в нашей стране, так сказать, в автоматическом режиме… Но за мир и стабильность необходимо бороться.

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Складывающаяся обстановка вокруг нашей страны диктует необходимость дальнейших мер по совершенствованию системы военной безопасности государства, укреплению Вооруженных Сил. И устойчивая мотивация в этом вопросе побуждает людей образцово выполнять воинский долг, успешно овладевать военными специальностями, показывать отличные и хорошие результаты в боевой подготовке, поддерживать крепкую воинскую дисциплину. В целом — надежно защищать Родину.

В апреле текущего года в Министерстве обороны была создана рабочая группа, которая изучила положение дел в этой области, мировой опыт по данной проблематике, осуществила сбор и анализ предложений из войск.

— В самом общем плане слово «мотив» означает побудительную причину к какому-либо действию, — уточнил глава военного ведомства. — В настоящее время продолжается проработка вопроса о повышении денежного довольствия солдат и сержантов срочной военной службы. Но проблема не только в денежном довольствии. Это также внесение изменений в законодательство в контексте повышения престижа воинского труда солдата и сержанта. Например, перспективными являются предложения о предоставлении отдельных льгот гражданам, прошедшим военную службу по призыву, при поступлении на государственную службу.

Важным моментом является и проработка вопроса о возможности предоставления гражданам, прошедшим срочную военную службу и имеющим рекомендации воинских частей, преимущественного права на зачисление вне конкурса в учреждения высшего и среднего специального образования. А также о введении льгот для студентов учебных заведений, прошедших военную службу по призыву: снизить стоимость обучения, ввести доплату к стипендии.

Живой интерес у собравшихся вызвало обсуждение вопроса о введении новых образцов военной формы одежды для военнослужащих срочной службы. А также о введении для военнослужащих срочной службы нагрудных знаков «Лучший специалист», «Отличник боевой подготовки», «За отличие в воинской службе».

В завершение участники Всеармейского совещания солдатского актива Вооруженных Сил Республики Беларусь, выражая волю самого многочисленного отряда воинов белорусской армии, заверили, что приложат все силы для защиты мирного труда наших граждан, строительства сильной и процветающей Беларуси.

Лариса Кучерова,

«Ваяр»,

фото Владимира Блинова