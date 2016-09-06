В воинских частях Борисовского гарнизона полностью готовы к выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва, которые состоятся 11 сентября

Как отметил заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования по идеологической работе полковник Юрий Житков, в соответствии с Избирательным кодексом Республики Беларусь в Борисовском районе по двум избирательным округам — № 62 и 63 — образовано 94 участка для голосования, шесть из них — на территории соединения и воинских частей.

На избирательных участках воинских частей подготовлено все необходимое: кабины и урны для голосования, информация о кандидатах в депутаты белорусского парламента, списки избирателей, канцелярские принадлежности.

…Наш корреспондент побывал в Борисовском избирательном участке для голосования № 5, организованном в 60-м отдельном полку связи. К предстоящим выборам здесь подготовились основательно.

По словам председателя участковой избирательной комиссии майора Сергея Суязова, в ходе проведенных заседаний членами комиссии были рассмотрены организационные вопросы, составлены и уточнены списки избирателей по участку голосования.

По мнению солдат и сержантов, с кем мне довелось побеседовать, предстоящие выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания они считают важнейшим моментом в дальнейшем развитии страны.

Как известно, начиная с 6 сентября в стране началось досрочное голосование. Заранее воспользоваться своим конституционным правом и сделать свой выбор в пользу одного из кандидатов в депутаты смогут и военнослужащие в связи с плановыми отпусками, служебными командировками или полевыми выходами.

Подполковник запаса

Николай Макаревич, «Ваяр»,

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