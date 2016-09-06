Капитан Екатерина

…Отличница, спортсменка, комсомолка и просто красавица! Этой знаменитой фразой из бессмертной гайдаевской «Кавказской пленницы» с полным на то правом можно охарактеризовать героиню этой газетной публикации.

Одна лишь разница — никакой «пленницей» девушка эта не является, да и времена комсомола уже канули в Лету… Зато остальные характеристики можно отнести к ней в полной мере. В этом я убедился, когда встретился со старшим офицером 2‑го отдела 2‑го управления департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны капитаном Екатериной Алексеевой.

Уже в самом начале беседы товарищ капитан твердо дала понять, что военную службу считает уделом не только мужчин. В Вооруженных Силах Беларуси она служит уже более десяти лет.

Родом Екатерина из небольшого городка Климовичи, что на Могилевщине. Мечта стать офицером появилась у нее еще в школе. В семье Алексеевых не было офицерских династий, и родные не настаивали, чтобы выбор Екатерины пал именно на эту профессию.

Катя хорошо училась, активно занималась спортом. Любимым школьным предметом у нее был французский язык. Именно это и подтолкнуло девушку к поступлению в один из лингвистических лицеев города Могилева.

В лицее похвалы преподавателей в адрес Екатерины звучали нередко. За годы учебы она добилась многого. Овладела языком Бальзака и Гюго так, что, казалось, она родилась на берегах Сены!.. Тому свидетельство и одно из призовых мест на республиканской олимпиаде по французскому языку. Кроме того, Катя стала капитаном девичьей сборной команды лицея по волейболу.

Лицей Екатерина окончила с отличием.

Возможно, именно эти обстоятельства и предопределили дальнейший жизненный путь девушки. Она твердо решила для себя: хочет стать военным дипломатом.

Безусловно, такая профессия предполагает безупречное знание иностранных языков. Это у Екатерины уже было — она набрала высокие баллы на централизованном тестировании. Ну а дальше абитуриентка Алексеева прошла медицинское освидетельствование, профессионально-психологический отбор, сдала нормативы по физической подготовке… Успешно справилась со всеми испытаниями — и пополнила курсантский строй военного факультета в Белорусском государственном университете.

Конечно, не все сразу ей удавалось… Но Катя не привыкла отступать от поставленной цели.

— Поначалу, надев военную форму и курсантские погоны, нелегко было привыкнуть к армейским порядкам, дисциплине. Мучительно долгие занятия по строевой подготовке, выполнение утренних физических упражнений сопровождались такой мыслью: поскорей бы отпуск или хотя бы выходные… — призналась Екатерина. — Благо в трудную минуту рядом всегда были надежные друзья-сослуживцы.

По словам офицеров, уже на первых занятиях курсант Алексеева показала себя с самой лучшей стороны. Девушка старательно вникала во все тонкости международных отношений в военной сфере, охотно посещала всевозможные семинары, конференции, тренинги. Стремление Екатерины к профессиональному росту поощряло и командование военного факультета.

Как итог, университет Екатерина окончила с отличием.

По распределению молодой и перспективный офицер Алексеева была направлена в одно из структурных подразделений Генерального штаба Вооруженных Сил. В коллективе новоиспеченного лейтенанта приняли радушно. Все рассказали и показали, обозначили круг обязанностей — и с ними Екатерина успешно справлялась.

Новым витком в карьере офицера Алексеевой стало назначение на одну из должностей в департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны. И на новом месте службы Екатерина в полной мере раскрыла себя как специалист в области верификации (контроля над вооружением).

Ей уже не раз приходилось сопровождать иностранные инспекции на территории нашего государства, а также принимать участие в проведении инспекций на территории других стран. Капитан Алексеева в совершенстве владеет французским, английским и испанским языками, а еще — активно изучает арабский язык.

— Я рада, что в свое время выбрала военное учебное заведение, а не пединститут, — с нотками гордости в голосе поведала Екатерина. — В нынешнем году подписала очередной контракт — и нисколько не жалею. А еще за десять лет службы я ни разу не услышала от мужчин, что армия — это не женское дело!..

…Вот такая она — капитан Екатерина Алексеева. Красивая, умная, сильная.

Она любит свою службу и дорожит ею.

Капитан Олег Некало,

«Ваяр», фото автора