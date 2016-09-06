Мы выжили!

Война… Слово страшное, грязное, как самая неприглядная сторона природы человеческой. И нет оправдания агрессору, покусившемуся более 75 лет назад на нашу Родину. Несметные полчища гитлеровцев, подмявшие под себя практически всю Европу, обломали свои клыки, столкнувшись с невероятной силой и мужеством советского человека. Людям, детство которых прошло в условиях немецкой оккупации, никогда не забыть пережитые ужасы и лишения. Одна из них — Тамара Шелюбская. Слушая рассказ Тамары Наумовны о тех страшных временах, в очередной раз осознаёшь, как повезло нам жить в мире.

— Мне не было и пяти, когда в Одессу пришла война. Немцы не могли взять город ни с суши, ни с моря долгих 73 дня. Бомбили днем и ночью. Наша семья жила на улице Пироговской. Мой отец был офицером. Задолго до начала войны его командировали в Гомельскую область, поэтому забота о нас с братом Вильгельмом (а ему на тот момент исполнился только год и девять месяцев) полностью легла на плечи матери.

Из военкомата за нами приехала машина — жен офицеров с детьми повезли в порт. Добравшись до причала, мы увидели лишь силуэт парохода, который уже растворялся в дымке на горизонте…

Несколькими минутами позже все, кто не попал на судно, осознали, насколько им повезло: на наших глазах пароход подорвался на морской мине… До берега доносились жалобные протяжные гудки.

Немецкие самолеты принялись бомбить пристань, корабли. Стоявшим на берегу людям укрыться было практически негде. Все упали на землю лицом вниз. Мама выгребла песок из-под одной из скал, велела нам с братом Вильгельмом залезть в образовавшуюся выемку, прикрыла нас собою, как могла, начала тихо молиться.

Огромными фонтанами вздымалось море от разрывов немецких бомб и снарядов. Советские моряки стреляли по вражеским самолетам из корабельных зенитных орудий, с земли им вторила артиллерия. И вот один из самолетов загорелся и, оставляя на небе шлейф черного дыма, полетел в сторону суши. В этом страшном аду из огня и грохота мы лежали не шевелясь. Наконец немецкие самолеты, по всей видимости, израсходовав боеприпас, улетели.

За нами вновь приехала машина, на которой мы отправились на железнодорожный вокзал. Сели в поезд. Однако не успели проехать и нескольких станций, как вновь попали под бомбежку. Кругом — степь, спрятаться абсолютно негде… Кто-то выскочил из поезда и лег под вагон, кто-то успел укрыться в воронке от бомбы. Так, едва начавшись, закончилась наша эвакуация… Женщины с детьми пешком возвращались в Одессу. Недалеко от города мы нашли брошенные хозяевами дачные домики, где и разместились. На наше счастье, в огородах в то время кое-что еще росло — тем матери нас и кормили.

* * *

В начале октября 1941 года город был оккупирован. Остававшиеся в гавани советские корабли были потоплены отступающими нашими войсками — чтобы не достались врагу. Из их трюмов на поверхность воды всплывали продукты. Женщины периодически собирали их на берегу: то какие-то банки находили, то огромные голубоватые куски сахара, которые потом дробили и прятали. Мы пили кипяченую воду или чай с ним вприкуску.

Но есть было практически нечего! Зимой мы ходили по брошенным полям в надежде раздобыть мерзлую картошку и морковь. Однажды немецкий летчик заметил нас и, видимо, решил пошутить — резко пошел на снижение и пролетел на высоте буквально нескольких метров над головами упавших и вжавшихся в землю людей. Мне тогда казалось, что он заденет кого-нибудь колесами. После этого случая нас с собой в поле не брали — оставляли с кем-нибудь из женщин, пока остальные добывали еду.

Спустя годы мама рассказала, как в 1941-м она помогла местной женщине-дворнику вывести из города ее невестку, которая была еврейкой, с двумя детьми. Чтобы оккупанты не смогли рассмотреть лица женщины, ей плотно замотали голову платком (якобы болят зуб и ухо). О дальнейшей судьбе этих людей мама не знала. «Фамилию тогда некогда было спрашивать, да и незачем. Помогла, и все», — вспоминала она.

Запомнился мне один жуткий случай. Однажды в полдень к нам приехали «гости». Всех выгнали из дачных домиков и начали спрашивать, куда подевались наши отцы и мужья. Ответом была тишина. Сильным ударом огромный немец сбил нашу маму с ног, затем начал бить ее ногами и кричать: «Кто твой муж? Партизанен, юден, коммунист?». После чего он схватил моего брата, поставил его к стенке и пообещал застрелить, если мама будет молчать. Все плакали от ужаса. В этот момент, на наше счастье, приехал автомобиль. Из него выскочил шофер, подбежал к гитлеровцу и что-то сказал ему. Отдав какой-то приказ переводчику, тот сел в машину и уехал…

Окруженные вооруженной охраной, мы шли в неизвестность. Гитлеровцы привели нас в Большой Фонтан (один из приморских курортных районов Одессы. — Авт.) и велели оставаться там. Нас с мамой приютила тетя Зина, у которой было две дочери — десяти и пятнадцати лет. Остальные тоже нашли себе приют в небольших домиках. Ни нормальной одежды, ни обуви, ни денег… Местные жители помогали нам, поддерживали, как могли, — их сыновья, отцы, мужья тоже были на фронте. Старики-рыболовы давали маме на продажу рыбу, ею же или деньгами рассчитывались за труд.

Помнится, как однажды мы с Вильгельмом проплакали целые сутки в ожидании матери. Возвратилась она глубокой ночью. Спустя годы мама рассказала нам, что в тот страшный день всех прохожих в Одессе гитлеровцы сгоняли смотреть на казнь пойманных советских партизан. После этого случая мама долго не ходила в город продавать рыбу.

Тетя Зина, принявшая нас к себе в дом, была большим мастером по возведению домашних печей. Зимой людям нужно было как-то обогреваться, поэтому работы у нее в это время было много. Женщина научила полезному ремеслу и маму. Так они вдвоем ходили по домам и возводили печи. Благодаря этому мы смогли продержаться целый год.

* * *

Советские войска освободили Одессу 10 апреля 1944 года, взяв в плен немало военнослужащих противника. Впоследствии они работали на стройке, восстанавливали разрушенные дома. Некоторые кричали в их адрес ругательства, называли их убийцами. Те в ответ даже не поднимали головы, проходили по улицам города на работу в деревянных башмаках, одетые кое-как.

Приближалась общая Победа. Мы надеялись, что наши отцы еще где-то воюют и обязательно вернутся домой.

В сентябре 1944-го я пошла в школу. Она находилась в деревенском доме с большой печью, на которой мы сушили свою обувь. Преподаватель — одна на всех — обучала нас чтению и письму. Тетрадей, ручек тогда ни у кого не было. Дядя Ваня, один из матросов, освобождавших город, где-то раздобыл простые карандаши, пачку старых газет, рулон обоев и подарил все это мне. Так я начала постигать азы грамоты.

Неурожайный 1947 год… Нам, детям погибших офицеров, военкоматы выдавали путевки в пионерские лагеря на лето. В пионерлагере нас кормили морковкой на первое, второе и третье. Иногда давали фрукты. Так мы выжили…

Записал

старший лейтенант

Сергей Деминский,

«Ваяр»