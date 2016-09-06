Предназначение и судьба

Честно признаюсь: выполнение очередного редакционного задания началось для меня с некоторых сложностей. Оказалось, что застать военного комиссара Заводского района города Минска подполковника Александра Высоцкого в его служебном кабинете — задача не из простых.

Как известно, в военном комиссариате работа есть всегда, причем ее спектр широк — от грамотной организации призыва нового пополнения и мобилизации военнослужащих запаса до гражданско-патриотического воспитания подрастающих защитников Отечества…

5 сентября подполковник Александр Высоцкий отметил юбилей — 45 лет. Чем не повод для того, чтобы выкроить хотя бы немного времени для беседы с корреспондентом?..

Александр Высоцкий родился в Клецке. Позже семья переехала в деревню Большое Подлесье Ляховичского района. Там Александр Вячеславович пошел в местную школу. А учась в восьмом классе, он решил стать офицером.

— На всю жизнь запомнил нашего преподавателя начальной военной подготовки Владимира Максимовича Варвашеню, — рассказал подполковник Высоцкий. — Он был очень порядочным человеком. Несмотря на довольно строгую дисциплину на занятиях по НВП, ученики его любили. А как иначе?.. На уроках Владимира Максимовича было действительно интересно: мы досконально изучили воинские звания, стреляли из однозарядных малокалиберных винтовок ТОЗ‑8 и ТОЗ‑12 в школьном тире. А еще к нам на занятия приходили ветераны Великой Отечественной войны, которые рассказывали о своем участии в боевых действиях, о службе в армии в мирное время.

В школу регулярно приезжали ее выпускники, которым посчастливилось стать курсантами военных училищ. Во время неформального общения с ними Александр Высоцкий узнал многое об армии, о курсантском быте. Ну а затем уже сам он наведывался в родную школу в курсантских погонах, рассказывал школьникам о своей учебе.

— Именно благодаря Владимиру Максимовичу Варвашене трое из пяти парней нашего класса, включая меня, решили стать военными, — пояснил офицер в беседе. — Однако осуществить мечту удалось только мне…

В 1989 году он поступил в Даугавпилсское высшее военное авиационное инженерное училище имени Яна Фабрициуса. Однако окончить его Александру Высоцкому было не суждено — в 1993 году училище было передислоцировано в Ставрополь, он же решил вернуться в родную Беларусь.

И все-таки желание связать свою судьбу с армией молодого человека не покидало. В одной из авиационных частей прошел должностной путь от механика-водителя группы регламента и ремонта (радиосвязного и навигационного оборудования) до начальника этой группы.

Спустя некоторое время Александр Вячеславович восстановился на второй курс Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, учился на заочном отделении. В 1999 году он получил долгожданные лейтенантские погоны.

Затем Александр Высоцкий проходил службу в 85‑й бригаде связи (линейной) в должности заместителя командира бригады по вооружению — начальника технической части, был старшим офицером 1‑го отдела управления эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники Вооруженных Сил.

…Одна из важных задач военного комиссариата — патриотическое воспитание молодежи, пропаганда военной службы.

— Совместно с представителями 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления) мы составляем план посещения школ Заводского района, — рассказал подполковник Александр Высоцкий. — С руководителями учреждений образования согласовываем порядок и график работы военнослужащих военкомата и воинской части в школах.

Для учащихся организуем экскурсии в Военную академию Республики Беларусь, на военные факультеты в гражданских вузах. Как устроен армейский быт, школьники могут узнать во время посещения 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления).

Знаю, что подобная работа в войсках проводится повсеместно. Например, в 85‑й бригаде связи (линейной), где я проходил службу, день принятия Военной присяги новым пополнением командование старается сделать по-настоящему праздничным и запоминающимся.

Плодотворно работаем мы и с ОО «Белорусский союз офицеров». Возглавляет Заводскую районную организацию этого общественного объединения генерал-майор в отставке Виктор Иванович Белоусов. Именно по его инициативе мы планируем сейчас поставить на площадке рядом со зданием военного комиссариата памятник в виде башни танка КВ‑1, посвятим его нашему знаменитому земляку-фронтовику, танкисту-асу Зиновию Колобанову.

Одним словом, служба у меня интересная!..

Старший лейтенант

Сергей Деминский,

«Ваяр», фото автора