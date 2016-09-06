Равняясь на подвиг!

Вчера воинский коллектив Западного оперативного командования отметил очередную годовщину со дня образования 28‑й Краснознамённой общевойсковой армии, чьим правопреемником он является

— Когда немецко-фашистские войска рвались к Сталинграду и Кавказу, по приказу Ставки Верховного главнокомандования управление Сталинградского военного округа, дислоцировавшееся в Астрахани, к 5 сентября 1942 года было переформировано в полевое управление 28‑й общевойсковой армии, ее командующим был назначен генерал-лейтенант Герасименко, — рассказал в ходе торжественного мероприятия, которое прошло в управлении объединения, начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования полковник Руслан Косыгин.

В то грозное время перед объединением была поставлена задача остановить противника на дальних подступах к Астрахани, измотать его силы, оказать помощь Сталинграду, а в последующем — перейти в решительное наступление. Эта трудная задача была выполнена, армия прошла славный боевой путь от Астрахани до Берлина и Праги.

После окончания войны армия была включена в состав Белорусского военного округа и успешно приняла участие в ряде крупных учений и маневров, таких как «Днепр», «Дунай», «Неман», «Запад‑81». Когда после распада СССР на базе войск Краснознаменного Белорусского военного округа были созданы Вооруженные Силы Республики Беларусь, в их состав вошла и 28‑я общевойсковая армия.

В 1993 году она была переформирована в 28‑й армейский корпус, который в декабре 2001 года был преобразован в Западное оперативное командование.

Воинский коллектив ЗОК свято хранит и приумножает славные традиции героев‑фронтовиков. На протяжении многих лет военнослужащие Западного оперативного командования неизменно демонстрируют высокий уровень боевой и оперативной подготовки, мастерское владение боевой техникой и вооружением.

В рамках торжественного мероприятия от имени министра обороны Республики Беларусь и командующего войсками ЗОК лучшие военнослужащие управления объединения были поощрены благодарностями, грамотами, премиями и ценными подарками. Затем состоялось возложение венков и цветов к мемориалу воинам 28‑й общевойсковой армии. Участники торжества почтили память военнослужащих объединения, погибших за свободу и независимость Родины, минутой молчания. В праздничном мероприятии приняли участие ветераны Западного оперативного командования генерал-майор в отставке Анатолий Никитин, полковник запаса Олег Мельников и многие другие.

Командующий войсками ЗОК генерал-майор Виктор Хренин поздравил ветеранов и личный состав объединения с 74-летием со дня его формирования, пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в деле укрепления обороноспособности Республики Беларусь.

Подполковник

Александр Севенко,

«Ваяр»,

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