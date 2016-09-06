Трудились на славу

Уборочная кампания завершается. Спасибо за вклад в общее дело!..

…На золотых полях гул техники смолк. Комбайны закончили убирать остатки зерновых, а армейские грузовики — перевозить урожай в закрома Родины. Теперь можно облегченно вздохнуть…

Напомним, что в соответствии с приказом министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Андрея Равкова были сформированы сводные автомобильные взводы для оказания помощи гражданскому населению в уборочной кампании. Водители из числа военнослужащих и лиц гражданского персонала трудились в Витебской, Могилевской и Минской областях. Всего Министерством обороны было выделено более 50 грузовых автомобилей и около 170 человек личного состава. Возглавляли сводные автовзводы подполковник Дмитрий Григорьев и гвардии подполковники Сергей Клименков и Сергей Кобринец.

Трудовой день у всех хлеборобов был максимально жесткий: работали с раннего утра и до первой росы. Военнослужащим были предоставлены все условия для плодотворной работы: проживание, питание, отдых, медицинское обеспечение. По данным оперативной группы Министерства обороны, за весь период жатвы военные «целинники» перевезли с полей страны около 13.500 тонн зерновых культур.

— Для нас нет разницы, что в кузове машин: боеприпасы или урожай… Все доставим в целости и сохранности, — считает командир сводного автомобильного взвода 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов гвардии подполковник Сергей Кобринец. — С поставленной задачей личный состав справился. Срыва сроков уборки урожая допущено не было. В лучшую сторону хочу отметить водителя Виктора Позняка из Военной академии Республики Беларусь. За период уборочной кампании он перевез около 600 тонн зерна.

Слова благодарности за качественную и плодотворную работу военнослужащие и лица гражданского персонала получили также от руководителей сельскохозяйственных предприятий.

Заместитель генерального директора ОАО «1‑я Минская птицефабрика» по идеологической работе Александр Литвинский:

— Военнослужащие трудились на славу. Благодаря мощным военным грузовикам мы смогли быстро и без потерь перевезти зерно. Парни дисциплинированны, наши указания выполняли точно и в срок. Очень буду рад их увидеть в уборочной кампании в следующем году!

Заместитель директора ОАО «Реста-Агро Плюс» Сергей Миронов,

Чаусский район:

— Порадовало отношение военнослужащих к уборке зерновых культур. Нам предстояло качественно собрать урожай и без потерь доставить его в хранилища. Военные водители перевозили груз не только в местные ангары, но и в Бобруйск и Осиповичи по госзаказу. Иногда до поздней ночи трудились: возили зерно, участвовали в погрузке и разгрузке наравне с нашими работниками… Спасибо им за вклад в общее дело!

Старший лейтенант Александр Гончаров,

«Ваяр», фото автора