В начале пути к офицерским звёздам

В минувшую субботу на плацу Военной академии Республики Беларусь состоялась торжественная церемония принятия Военной присяги курсантами-первокурсниками. Перед многочисленными гостями мероприятия слова клятвы на верность Родине и белорусскому народу произнесло более 500 человек. Поздравить курсантов в этот день прибыли министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, представители ряда управлений и служб Вооружённых Сил и Министерства обороны, родные и близкие главных виновников торжества.

— В судьбе каждого человека есть события, которые запоминаются ему на всю жизнь, — подчеркнул, выступая перед собравшимися, глава военного ведомства. — Для первокурсников, решивших посвятить свою жизнь военной службе и защите Отечества, таким, безусловно, является день принятия Военной присяги. Именно вы, курсанты, являетесь будущим наших Вооруженных Сил. Вам предстоит продолжать традиции поколения победителей, которые обеспечили мир и спокойствие нашей Родине.

Затем курсантов поздравили их родители, близкие и друзья. Матери обнимали своих детей, не сдерживая слез радости, отцы гордо пожимали главным виновникам торжества руки.

Среди нынешних первокурсников много тех, кто решил продолжить офицерскую династию. Один из них — курсант Максим Малько. Его отец — командир в/ч 29969 полковник Олег Малько на своем примере показал сыну, что значит быть настоящим офицером.

— Очень горжусь выбором Максима: он предпочел факультет противовоздушной обороны, — подчеркнул полковник Малько. — Рад, что этот шаг он сделал самостоятельно. Мы гордимся, что сын не испугался сложностей армейской службы и решил стать защитником Отечества.

Вскоре официальная часть торжества подошла к концу.

— Этот день, уверена, останется в памяти всех курсантов, — призналась курсант факультета связи и автоматизированных систем управления Валерия Исак. — Мне сложно передать словами все то, что я ощущаю. Слова клятвы на верность Отчизне, которые мы сегодня произнесли, будут теперь с нами на протяжении всей службы.

Несмотря на широкий перечень вузов, задействованных в системе военного образования, именно Военная академия по-прежнему остается нашей основной базой для подготовки офицерских кадров.

К слову, в этом году конкурс в академию на некоторые специальности составил от 12 до 18 человек на место.

— В этом году проходной балл на все без исключения факультеты Военной академии был гораздо выше, чем в прошлом, — подчеркнул исполняющий обязанности начальника Военной академии Республики Беларусь полковник Геннадий Лепешко.

…Деревья, осыпающие золотом листвы территорию Военной академии Республики Беларусь, уже давно для многих курсантов стали символом золотых офицерских погон. Через несколько лет эти погоны лягут на плечи нынешних первокурсников и откроют им дорогу во взрослую офицерскую жизнь, а пока сегодняшним главным виновникам торжества предстоят нелегкие будни постижения ратных наук.

Капитан

Кирилл Франскевич,

«Ваяр»,

фото Ирины Малиновской