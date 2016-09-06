Военнослужащие запаса снова в строю

С 30 августа по 16 сентября на базе районного военного комиссариата Октябрьского района города Минска проходит сбор с военнообязанными

Обучение по инженерной, тактической, огневой и другим военным учебным дисциплинам проходит более сорока минчан, в числе которых и офицеры запаса. Экзаменом для запасников станет участие в командно-штабном учении, где им предстоит выполнять задачи по охране военных объектов и поддержанию режима учебного военного положения совместно с территориальными органами внутренних дел и МЧС. В минувшие выходные военнослужащие запаса дали клятву на верность Родине.

— Военная присяга — это почетная обязанность каждого гражданина Республики Беларусь. Сегодня вы стали полноправными защитниками Отечества. Выражаю уверенность, что, дав клятву на верность народу, каждый из вас с честью и достоинством выполнит воинский долг. Мы должны понимать, что на наших плечах лежит ответственность за спокойствие нашей страны, — отметил в своем выступлении начальник управления территориальной обороны — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор

Сергей Дудко.

Старший лейтенант Александр Гончаров, «Ваяр»,

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Из первых уст

Капитан запаса Андрей Мацкевич:

— Считаю, что каждому военнослужащему, пусть и запаса, нужно периодически вспоминать навыки и знания по своей военной специальности. Сейчас мы готовимся к командно-штабному учению. Уверен, наши знания и опыт пригодятся там.

Подполковник запаса Николай Шестало:

— В свое время окончил Омский танковый инженерный институт имени Маршала Советского Союза П. К. Кошевого. В армии прослужил более 10 лет. Прошел должности от командира танкового взвода до заместителя командира батальона по идеологической работе. Сейчас я гражданский человек. Это первый мой сбор после увольнения в запас. Семья была немного удивлена, особенно сын Алексей, который уже отслужил срочную военную службу. Но я уверен, что офицеров бывших не бывает. Я готов исполнить свой воинский долг!