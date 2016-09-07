Армейский праздник у кургана Славы

В минувшую субботу курсанты первого курса военного факультета в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы приняли Военную присягу. По традиции этот воинский ритуал прошёл у подножия кургана Славы. Именно там собрались многочисленные родные и близкие, друзья будущих офицеров, представители воинских частей Гродненского гарнизона, почётные гости.

Мероприятие началось с возложения венков и цветов к Вечному огню у подножия кургана. Затем в память о воинах, павших за свободу и независимость нашей Родины, присутствующие склонили головы в минуте молчания.

А после краткого приветственного слова начальника военного факультета полковника Леонтия Павлова начался торжественный ритуал — принятие Военной присяги.

С особым волнением произносил слова воинской клятвы первокурсник Роман Долговский — уроженец Пинска Брестской области.

— Я испытываю чувство гордости за то, что присягнул на верность Родине, — признался курсант после окончания воинского ритуала. — Горжусь и тем, что избрал профессию, благодаря которой уже вскоре буду защищать свою страну, белорусский народ. С первых дней учебы стану настойчиво овладевать избранной специальностью, постараюсь учиться только на отлично.

Когда все первокурсники вернулись в строй, командующий войсками ЗОК генерал-майор Виктор Хренин поздравил парней с принятием Военной присяги, а личный состав факультета — с новым пополнением.

С приветственным словом к курсантам обратились первый проректор Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы Ирина Китурко, ветеран Великой Отечественной войны полковник в отставке Николай Киселёв и мать одного из виновников торжества Елена Босько.

Личный состав факультета и воинских частей Гродненского гарнизона прошел торжественным маршем под музыку в исполнении военного оркестра 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Строй замыкали «коробки» учащихся Гродненского областного кадетского училища и средней школы № 38 областного центра.

Подполковник

Александр Севенко,

«Ваяр»,

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