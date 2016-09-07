Дело чести (Видео)

Личный состав 52‑го отдельного специализированного поискового батальона продолжает вести поиск захоронений защитников Отечества и жертв войн. На этот раз военные поисковики проводят раскопки в Борисове на месте бывшего концлагеря для военнопленных «Шталаг 382».

Страшная находка

— Информация об очередной братской могиле к нам поступила из 60‑го отдельного полка связи, — рассказал командир специализированного поискового взвода старший лейтенант Алексей Куцук. — Для установки мощных бетонных опор будущего здания строители копали ямы и в одной из них наткнулись на человеческие останки. Строительные работы прекратили.

Сначала поисковики провели разведку: осмотрели местность, организовали архивно-исследовательскую работу, составили примерный план-чертеж концлагеря, побеседовали с местными жителями и командованием воинской части. После того как была собрана необходимая информация об объекте, оформлен информационный лист и получено разрешение местных органов власти, военнослужащие принялись за работу.

Сплоченная команда

В состав поисковой группы вошли рядовые Алексей Бычковский, Сергей Дашкевич, Антон Антонов, Владислав Веташков, Валентин Чадаев, Алексей Анощенко, Роман Овчинников, Павел Третьяков, ефрейторы Дмитрий Дорожилов и Владислав Рыхлов, сержант Алексей Михайловский. Каждый из них прошел специальное обучение, а затем и десятидневные сборы по инженерной подготовке по специальности «сапер».

— Таковы правила допуска военнослужащих к раскопкам, — пояснил старший лейтенант Алексей Куцук. — Риск найти неразорвавшиеся боеприпасы очень велик, поэтому солдаты обязаны знать, как действовать в такой ситуации. Конечно, если опасная находка будет найдена, то работы сразу же прекратятся, пока ее из грунта не извлекут специалисты группы разминирования. Самим ликвидировать боеприпасы строго запрещено!..

Со стороны было видно, что военнослужащие срочной службы прислушиваются к дельным советам своего командира, работают четко, дружно и без суеты. Найденные останки принимает рядовой Валентин Чадаев, который делает анатомическую раскладку костей каждого человеческого скелета, а затем складывает их в специальные пакеты. Стоит отметить, что на раскопках ведется письменный учет каждой находки.

— По фрагменту скелета можно определить возраст и пол человека, — рассказал Валентин. — Возраст военнопленных концлагеря «Шталаг 382» — от 20 до 40 лет.

За три месяца военнослужащие уже извлекли останки около 2.000 узников. Личности троих удалось установить благодаря медальонам: уроженцы России рядовые Александр Гуляев и Степан Корнешов, красноармеец из Украины Дмитрий Гриденко. Еще восемь медальонов подготовлено к экспертизе.

Плохая примета

«Смертник» — так называли советские военнослужащие медальон, представляющий собой не что иное, как черную эбонитовую капсулу длиной около 50 мм. Внутри — бумажный вкладыш, на котором написано воинское звание военнослужащего, его фамилия, имя, отчество, год рождения, откуда он родом, данные о семье или ближайшем родственнике, каким военкоматом был призван и группа крови.

— А вот указывать наименование воинской части запрещалось, — отметил старший лейтенант Алексей Куцук. — Найти медальон с полной информацией — это большая удача для поисковика. Дело в том, что в годы Великой Отечественной войны эти листы редко заполнялись бойцами — это считалось плохой приметой. Многие не брали их с собой в бой, выбрасывали или просто не заполняли бланки.

Офицер рассказал, что в поисковой практике батальона был случай, когда такая с виду неприметная армейская вещь помогла найти целый взвод пропавших без вести военнослужащих.

— Этот уникальный случай произошел в Гомельском районе, — вспоминает Алексей Николаевич. — Подразделение нашего батальона проводило раскопки в лесу на месте расположения в годы Великой Отечественной войны военного госпиталя, который разбомбили фашисты. Там мы нашли останки 69 человек и один медальон. Из полученной информации мы узнали фамилию погибшего солдата. Потом был сделан запрос в объединенную базу данных «Мемориал». Там обнаружили список 52 погибших красноармейцев, среди которых была фамилия и этого бойца. У нас не было сомнений, что найденные нами останки принадлежат тем самым защитникам Отечества, которые были в списке.

Однако не все люди так ответственно относятся к историческим находкам. К сожалению, на территории нашей страны продолжают орудовать «черные копатели».

— Если наша главная цель — поиск и перезахоронение останков, установление личности погибших воинов, то копателями-нелегалами движет лишь жажда наживы, — продолжил беседу старший лейтенант Алексей Куцук.

Нелегалы безжалостно разрывают могилы и окопы, разбрасывая останки людей. Они «обыскивают» погибших воинов на наличие изделий из драгоценных металлов, боевых орденов и медалей, оружия и снаряжения. Потом награбленное добро продают в частные коллекции, в том числе и за границу.

Если все же нашли…

Командир специализированного поискового взвода старший лейтенант Алексей Куцук рассказал о правилах поведения в лесу при обнаружении воинского захоронения или боеприпасов.

— Наступила пора, когда люди отправляются в лес за грибами, — рассказал Алексей Николаевич.— Боевые действия проходили на всей территории нашей страны, поэтому очень велика вероятность наткнуться на неразорвавшийся снаряд. Каждый человек в такой ситуации обязан знать меры предосторожности.

Во‑первых, ни в коем случае нельзя трогать взрывоопасные предметы. Тем более пытаться самостоятельно обезвредить их. Они, пролежав десятки лет в земле, подверглись коррозии. Взрыв может произойти в любой момент: от попадания на них солнечных лучей, от незначительной вибрации, вызванной осыпанием грунта, и других факторов.

Во‑вторых, необходимо отойти на безопасное расстояние от смертоносной находки. Зона поражения у таких предметов очень большая.

В‑третьих, как только вы окажетесь в безопасности, сообщите о находке сотрудникам милиции, МЧС или в военный комиссариат, как можно точнее указажите место обнаружения боеприпаса. О найденных останках необходимо сообщить сотрудникам милиции.

— Наши военнослужа­щие делают свою работу с чувством благодарности погибшим на полях сражений фронтовикам, — сказал в завершение беседы старший лейтенант Алексей Куцук. — Найденные останки мы передаем представителям местной власти для последующего перезахоронения с воинскими почестями, а личные вещи узников передаем в военный комиссариат Борисовского и Крупского районов Минской области, откуда они попадают в музеи. Александр Суворов сказал: «Война не закончена, пока не похоронен последний погибший солдат». Поэтому мы будем продолжать поиск. Ведь это для нас — дело чести.

Старший лейтенант Александр Гончаров, «Ваяр», фото автора