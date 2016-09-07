Леонид Беда: герой белорусского неба

В Советском районе Минска есть улица Леонида Беды. Названа она так в честь Леонида Игнатьевича Беды — дважды Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации, прошедшего путь от лётчика до командующего авиацией военного округа. На счету этого легендарного аса — более 200 боевых вылетов на «летающем танке» Великой Отечественной — штурмовике Ил‑2. 147 раз водил он в бой своё звено, эскадрилью, беспощадно громил фашистские танки, штурмовые орудия, артиллерийские батареи, аэродромы, эшелоны, автоколонны…

Личное дело Героя

Военная служба

Леонид Игнатьевич Беда родился 16 августа 1920 года в селе Новопокровка (ныне Костанайская область, Казахстан). В 1936 году окончил семь классов школы, в 1940 году — Уральский учительский институт (математическое отделение) и Уральский аэроклуб.

На военной службе с августа 1940 года. В 1942 году окончил 1-ю Чкаловскую военную авиационную школу летчиков.

С августа 1942 по май 1945 года — летчик, старший летчик, заместитель командира и командир авиаэскадрильи, помощник командира 505-го (с марта 1943 года — 75-го гвардейского) штурмового авиационного полка по воздушно-стрелковой службе.

Воевал на Сталинградском, Южном, 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в Сталинградской битве, Миусской, Донбасской, Мелитопольской, Никопольско-Криворожской, Крымской, Витебско-Оршанской, Минской, Вильнюсской, Каунасской, Мемельской, Восточно-Прусской, Кенигсбергской и Земландской операциях.

В 1950 году окончил Военно-воздушную академию (Монино). Служил в Туркестанском военном округе командиром 905-го штурмового авиационного полка (1950–1954 гг.) и заместителем командира 333-й штурмовой авиационной дивизии (1954–1955 гг.).

В декабре 1957 года окончил Военную академию Генерального штаба.

В 1958–1961 годах — командир 172-й авиационной дивизии истребителей-бомбардировщиков (Северная группа войск, Польша).

В 1961–1963 годах — заместитель начальника отдела боевой подготовки и военно-учебных заведений 37-й воздушной армии (Северная группа войск).

В сентябре 1963 — январе 1966 года — командир 1-й гвардейской авиационной дивизии истребителей-бомбардировщиков (Белорусский военный округ, Лида).

В 1966–1968 гг. — заместитель командующего, в 1968–1972 гг. — 1-й заместитель командующего, а с февраля 1972-го — командующий 26-й воздушной армией (БВО, штаб в Минске).

Погиб 26 декабря 1976 года в автомобильной катастрофе. Похоронен на Восточном кладбище в Минске.

В памяти навечно

Жизнь Леонида Беды была тесно связана с белорусской землей. Он освобождал ее в 1944-м. После войны командовал 1-й гвардейской Сталинградской Краснознаменной штурмовой авиационной дивизией, дислоцированной в Лиде, был командующим 26-й воздушной армией (штаб в Минске) и командующим авиацией Белорусского военного округа.

Его самолет МиГ‑17 с бортовым номером 50 до сих пор хранится на открытой музейной площадке в/ч 19764. Леонид Беда навечно зачислен в списки части. А в казарме есть уголок Героя. Белорусские летчики чтят его заслуги перед Родиной…

Помышлял ли он в детстве стать военным летчиком? Возможно, но только в самых смелых мечтах. Он хотел быть педагогом и в 1940 году успешно окончил математическое отделение Уральского учительского института.

Учитель из Леонида наверняка получился бы отличный, если бы не Уральский аэроклуб, который он посещал в студенческие годы. Сразу после института попал в армию, в 1-ю Чкаловскую военную авиационную школу летчиков, которую окончил в 1942 году — в самый разгар войны.

Жизнь летчиков в войну, как правило, была короткой. Расчеты показывают, что на одну потерю Ил‑2 приходилось в среднем 53 боевых самолето-вылета. Выходит, что Леонид Беда прожил в огненном небе четыре жизни. Четверо молодых летчиков были спасены благодаря мастерству и таланту Героя.

Вопреки статистике, к апрелю 1944 года Леонид Беда совершил 109 боевых вылетов. За личную храбрость и мужество, проявленные при нанесении штурмовых ударов в боях за освобождение Донбасса, при форсировании Днепра, разгроме противника на Никопольском плацдарме и в Беларуси, гвардии старший лейтенант Леонид Беда Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4723).

За последующих 105 боевых вылетов, умелое руководство эскадрильей и героизм, проявленный при выполнении боевых заданий в Восточной Пруссии, особенно при штурме Кенигсберга, гвардии майор Леонид Беда 29 июня 1945 года был награжден второй медалью «Золотая Звезда».

В истории СССР всего 154 человека были дважды удостоены звания Героя Советского Союза. Из них в годы Великой Отечественной обе медали «Золотая Звезда» получили 96 воинов, 56 из которых были летчиками. Одним из них был Леонид Беда.

После войны дважды Герой Советского Союза Леонид Беда продолжил военную службу, но уже на качественно новом уровне. Командир авиационного полка, дивизии воздушной армии… Значительную часть жизни он трудился на белорусской земле, много сил отдал старейшему в Беларуси лидскому аэродрому.

Был он не только летчиком, командиром и начальником, но и активным гражданином — депутатом Верховного Совета Белорусской ССР, членом ЦК Компартии Беларуси. В Минске на стене дома № 7 на улице Янки Купалы, где жил Леонид Игнатьевич, установлена мемориальная доска работы известного белорусского скульптора Ивана Миско.

К сожалению, трагическая авария рано прервала яркую жизнь Леонида Игнатьевича. Но память о героях бессмертна. Они продолжают жить в сердцах благодарных потомков.

Каждый вылет

как подвиг…

В 1979 году в Минске вышла небольшая книга под названием «Леонид Игнатьевич Беда». В ней автор увековечил несколько эпизодов из боевой и послевоенной жизни именитого летчика.

…В один из весенних дней сорок четвертого года капитан Беда получил задачу нанести удар по аэродрому гитлеровцев у населенного пункта Курман-Кемельчи, что южнее Джанкоя (Крымский полуостров). По данным воздушной и войсковой разведок, на аэродроме сосредоточились значительные силы фашистских самолетов. Эскадрилья готовилась к вылету всеми двенадцатью экипажами.

Илы взлетели затемно. Прижимаясь к земле, пронеслись над линией фронта и взяли курс на Курман-Кемельчи. На цель экипажи рассчитывали выйти неожиданно, с рассветом.

Штурмовики, словно подкрадываясь, подходили к вражескому аэродрому, строго соблюдая законы скрытности. У лесной опушки обозначились контуры вражеской техники. Это были юнкерсы и хейнкели. Отдельные бомбардировщики оказались прикрытыми маскировочными сетями, и разглядеть их в полумраке удалось не сразу.

Командир эскадрильи вывел свои самолеты к самой стоянке вражеской авиационной техники, нажал кнопку бомбосбрасывателя. Ведомые последовали его примеру. Вспыхнули фашистские бомбардировщики. Было видно, как гитлеровцы заметались у летного поля.

Внезапная атака ошеломила и вражеских авиаторов, и зенитчиков, охранявших аэродром. Между тем эскадрилья успешно выполнила повторный заход. Горели самолеты, топливозаправщики, аэродромные сооружения. Бомбы попали в склад с боеприпасами. Штурмовики сработали на славу.

— Уходим домой! — распорядился Беда.

В этот момент вражеские зенитчики открыли бешеный огонь. Самолет командира эскадрильи бросило в сторону, мотор заработал с перебоями, кабина наполнилась дымом. Высота угрожающе падала…

Леонид Игнатьевич, быстро оценив обстановку, направил самолет на вынужденную посадку — всего в четырех километрах от разгромленного им же аэродрома. Приземлился в чистом поле.

— Снимайте пулемет! — откинув фонарь, приказал комэск воздушному стрелку.

Тот выполнил приказ без промедления.

— Мотоциклисты едут!.. — доложил он, заметив гитлеровцев.

Беда выстрелил из пистолета в бензобак, поджег штурмовик, чтобы не достался врагу. Сам же решил обороняться до последнего патрона.

Фашистские мотоциклисты мчались во весь дух. Командир и воздушный стрелок готовы были открыть огонь, как вдруг увидели: гитлеровцы вдруг в страхе шарахнулись назад.

Оказалось, штурмовики не оставили своего командира. Прикрывая экипаж с воздуха, летчики и стрелки вели по мотоциклистам меткий пулеметно-пушечный огонь. Рядом с догоравшим Илом Беды приземлился один из боевых товарищей. Спасенные герои втиснулись в кабину стрелка, и самолет, подпрыгивая на неровностях поля, разбежался, взлетел…

Награды и звания

Заслуженный военный летчик СССР (17.08.1971)

Генерал-лейтенант авиации (1972)

Дважды Герой Советского Союза (26.10.1944, 29.06.1945)

Орден Ленина (26.10.1944)

Четыре ордена Красного Знамени (30.08.1943, 01.11.1943, 24.10.1944, 22.02.1968)

Орден Александра Невского (03.07.1944)

Орден Отечественной войны I степени (19.04.1945)

Орден Красной Звезды (10.12.1942)

Медаль «За боевые заслуги» (15.11.1950) и другие медали

Почетный гражданин городов Костанай (Казахстан, 1967) и Лида (1967)

Бронзовый бюст Леонида Беды установлен в Костанае (Казахстан). Его имя носят улицы в Минске, Костанае и Лиде.

Майор

Александр Холод,

«Ваяр»