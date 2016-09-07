Перспективное сотрудничество

Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков выступил на Международном военно-техническом форуме «Армия‑2016».

В период с 5 по 7 сентября делегация Вооруженных Сил Республики Беларусь во главе с министром обороны генерал-лейтенантом Андреем Равковым принимает участие в Международном военно-техническом форуме «Армия‑2016», который проходит на базе конгрессно-выставочного центра Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в г. Кубинке (Московская область, Российская Федерация).

В рамках деловой программы форума 6 сентября министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков выступил с приветственным словом к участникам форума.

В ходе обращения глава военного ведомства Республики Беларусь отметил необходимость широко использовать научные и производственные возможности сторон при разработке новых образцов вооружения, военной и специальной техники в рамках реализации государственных и федеральных программ.

Также министр обороны Республики Беларусь провел ряд двусторонних встреч с руководителями таких предприятий, как «Уралвагонзавод», «Вертолеты России», «Алмаз-Антей» и другие.

Проведение данного мероприятия позволило белорусской стороне в полной мере продемонстрировать потенциал военно-промышленного комплекса Республики Беларусь, а также обсудить с участниками форума и наметить перспективные направления сотрудничества с учетом национальных интересов и приоритетов.

Пресс-служба Министерства обороны