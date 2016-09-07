Приземление с заплывом (Видео)

Хотя купальный сезон закончился в августе, любители солнечных ванн всё ещё ловят последние мгновения лета у водоёмов. По прогнозу синоптиков, тёплая погода в нашей стране продержится недолго — уже совсем скоро осень полностью вступит в свои права. Ну а пока метеорологи дают надежду на продолжение лета, гвардейцы 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады выполняли один из сложнейших элементов боевой подготовки — десантирование на воду. Хочу заметить, что лишь военнослужащие, овладевшие техникой выполнения прыжка на сушу и изучившие специальные спасательные приспособления, допускаются к совершению прыжков на воду с высоты 600 метров.

…В тот день с самого утра светило яркое солнце. По небу медленно плыли огромные белоснежные облака.

Озеро, на которое в скором времени должно было осуществиться десантирование, было тихое и спокойное — ровная водная гладь удивляла безмятежностью.

И вот наконец в небе из-за облаков появился самолет Ан‑2.

— Наблюдаем! — раздался голос на площадке приземления.

Через мгновение первая пара десантников отделилась от кукурузника, и две едва заметные поначалу на фоне облаков точки с каждой секундой становились все больше.

В тот момент парням предстояло не просто подержать небо на ладонях, почувствовать себя птицей в свободном падении, но и… принять водные процедуры.

Гвардейцы-десантники медленно опускались к водной поверхности. Еще мгновение — и… Плеск! Брызги! Спокойная гладь вмиг разбилась, рассыпалась на тысячи изящных гребней.

Мне все же удалось выхватить фотокамерой те самые моменты, когда один из десантников мгновенно коснулся поверхности воды и погрузился в нее, а потом — буквально через секунду — вынырнул и весьма резво устремился к берегу. Тут же возникла мысль: может, и в тренажи наших спортсменов‑пловцов стоит внедрить такую подготовку? Глядишь — и результаты подрастут!..

Брестским десантникам к полетам под куполом не привыкать, боевая подготовка в этом соединении не останавливается ни на секунду. Высадка в реальной учебно-боевой обстановке может произойти где угодно — поэтому настоящий десантник должен уметь многое. В том числе и совершать прыжки на воду.

Пока первая пара гвардейцев стремительно преодолевала водную стихию и приближалась к берегу, самолет покинули под куполами вторая и третья пары. И все входили в воду так, как того требует прыжковая подготовка.

За ходом десантирования наблюдал заместитель командира бригады — начальник воздушно-десантной службы гвардии подполковник Владимир Гнедчик.

— Накануне у нас была проведена основательная теоретическая и практическая подготовка на воздушно-десантном комплексе соединения. Прыжки с парашютом на водоемы, как правило, проводятся только с одиночных самолетов с интервалами, обеспечивающими прием приводнившихся парашютистов. Тренируют их не реже одного раза в год, — пояснил Владимир Леонидович. И добавил: — Самое главное здесь — решительно действовать при освобождении от подвесной системы парашюта еще в воздухе, а также во время погружения военнослужащего в воду так, чтобы не мешало снаряжение. Кроме того, ввиду выполнения нашими подразделениями специальных задач, ситуации могут возникнуть разные, поэтому десантник должен уметь хорошо плавать.

Контроль за действиями групп высадки осуществляли и специалисты водолазной и спасательной команд, которые в полной боевой готовности дежурили на водоеме и на берегу. Лица, назначенные в их состав, должны знать основные правила оказания помощи при несчастных случаях на воде.

Накануне совершения прыжков спасательная и водолазная команды инструктировались непосредственно на водоеме с практической отработкой основных элементов выполнения обязанностей каждым должностным лицом. Благо в день прыжков их помощь не понадобилась — все военнослужащие своими силами справились с водной стихией.

В тот день, как говорится, выйти сухим из озера никому не удалось. Все военнослужащие успешно прошли «крещение водой».

…На берегу полным ходом также кипела работа. Гвардейцы аккуратно складывали парашюты, сушили обмундирование, делились впечатлениями. Я же поспешил поинтересоваться у тех, кто только что вышел из воды, особенностями выполнения такого прыжка, а еще узнать о том, с каким настроением личный состав подошел к выполнению столь непростой задачи.

— При проведении предпрыжковой тренировки перед совершением прыжка на воду отрабатываются, кроме элементов подготовки к обычному прыжку, особенности подготовки крепления оружия и снаряжения. Одна из ключевых задач при совершении такого прыжка — вовремя расстегнуть подвесную систему до момента касания воды, — поделился нюансами десантирования на воду гвардии старший лейтенант Роман Бритун. — Сложностей особых здесь нет, главное — действовать четко и без суеты. Удар о воду толком и не почувствовал, сразу же начал плыть к берегу…

— Здорово! Интересно! Эмоции просто зашкаливают. Все прошло слишком быстро. На мой взгляд, самое главное при выполнении таких прыжков — доплыть до берега, в этом, наверное, и заключается вся сложность, — пояснил в беседе гвардии старший сержант контрактной службы Алексей Кеда. — Так или иначе, а такие прыжки запомнятся надолго — и не сомневайтесь!..

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора