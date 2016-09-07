Проэкзаменует полигон

Ратная учёба брестских артиллеристов

В минувшую пятницу личный состав дивизионов 111‑й гвардейской артиллерийской бригады отправился на 230‑й общевойсковой полигон.

В духе здорового соперничества среди военнослужащих дивизионов проходила погрузка и разгрузка техники и специальных средств на железнодорожные платформы. Воины-срочники и резервисты работали четко и быстро.

— Не могу однозначно сказать, какому из дивизионов проще осуществлять погрузку — у каждого подразделения своя специфика. Если самоходный дивизион полностью оснащен гусеничной техникой и крепить ее к железнодорожным платформам получается намного быстрее, то гаубичному дивизиону с креплением техники приходится повозиться подольше, — поделился мыслями гвардии сержант Артур Крищук.

— Не стоит забывать, однако, что сама постановка гусеничной техники занимает намного больше времени и требует определенного мастерства от механиков‑водителей самоходных пушек. Мне кажется, что наши ребята справились с этой задачей на отлично, — отметил, в свою очередь, в беседе гвардии сержант Владимир Осипук.

…А пока дивизионы готовились к отправке и совершению марша на полигон, подразделения обеспечения готовили полевой лагерь.

— Для нас полевой выход начался намного раньше, чем когда первая единица техники пересекла территорию парка боевых машин воинской части. Оно и немудрено: на установку полевого лагеря уходит значительное количество времени и сил. Подразделения обеспечения проделали большой объем работ для того, чтобы личный состав дивизионов смог качественно выполнить поставленные задачи и не отвлекаться на бытовые проблемы, — рассказал начальник вещевой службы бригады гвардии лейтенант Дмитрий Бобрик.

Полевой выход гвардейцев продлится до 30 сентября. За это время военнослужащие проведут контрольные занятия по специальной подготовке с боевой стрельбой. Кроме того, тяжелый гаубичный артиллерийский дивизион будет участвовать в состязаниях на звание лучшего артиллерийского дивизиона Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Старший лейтенант

Сергей Криштапович,

фото Дмитрия Ходенкова