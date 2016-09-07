Стартовало досрочное голосование

Вчера в нашей стране началось досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Голосовать досрочно можно на всех участках с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

…Ровно в 10 утра в клубе 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады открылся участок для голосования.

Ввиду служебной занятости в основной день избирательной кампании некоторые офицеры, солдаты и прапорщики соединения решили воспользоваться правом досрочного голосования.

По словам председателя участковой избирательной комиссии заместителя командира бригады по идеологической работе — начальника отделения идеологической работы гвардии подполковника Сергея Корнева, к проведению выборов в соединении все готово.

— В каждом подразделении нашей бригады организован уголок избирателя, где военнослужащие могут ознакомиться с основными нормативно-правовыми документами, а также информацией о кандидатах в депутаты, — поведал Сергей Николаевич. — Сегодня голосуют те военнослужащие, которые по каким-либо причинам не смогут в основной день избирательной кампании участвовать в выборах, те, которые будут находиться на полигонах, в командировках, а также заступающие в суточный наряд.

К слову, выбрать кандидата и проголосовать за него здесь могут не только военнослужащие соединения, но и жители ближайших домов, зарегистрированные на этом избирательном участке.

В нынешней кампании получить бюллетень можно даже без паспорта — по любому документу с фотографией, будь то водительские права или студенческий билет. Военнослужащие могут воспользоваться офицерским удостоверением или военным билетом.

Для гвардии рядового Александра Дворока это первые в жизни выборы — и парень искренне рад, что участвовал в столь ответственном мероприятии.

— Немного волнующе, для меня это впервые, — поделился впечатлениями Александр. — Выборы депутатов парламента — важнейшее событие в политической жизни страны. Пришел проголосовать досрочно, так как в день выборов буду находиться в суточном наряде.

Капитан

Олег Некало,

«Ваяр»,

фото Ирины Малиновской