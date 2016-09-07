Стимулировать самоотдачу в службе

Говорят участники Всеармейского совещания солдатского актива

На днях состоялось Всеармейское совещание солдатского актива, в котором участвовали представители всех воинских коллективов, а также командный состав Вооруженных Сил. Мероприятие прошло в атмосфере открытости, доверия и взаимопонимания. Военнослужащие срочной службы активно участвовали в обсуждении поднятых, надо отметить, злободневных проблем (подробно об этом мы уже рассказали в «Белорусской военной газете. Во славу Родины»), высказали ряд предложений.

Окрыленные поддержкой на таком высоком уровне, они убеждены, что теперь их основная задача — стать надежной опорой командиров и авторитетными лидерами в солдатской среде в воплощении в жизнь мер, направленных на совершенствование боевой подготовки и укрепление воинской дисциплины, повышение привлекательности срочной военной службы и службы в резерве, стимулирование ратного труда. Об этом участники совещания и рассказали нашему корреспонденту.

Старший оператор радиопеленгатора ефрейтор Станислав Бурец, в/ч 32404: — После школы я окончил Полоцкий торгово‑технологический колледж. Потом — срочная служба. Освоил военно-учетную специальность — признаться, она мне очень нравится. Я оператор 3‑го класса. Стараюсь служить примерно.

Член БРСМ со школьной скамьи. Люблю читать, только за последние два месяца прочитал пять художественных книг, которые брал в библиотеке части. Активно участвую в общественной работе — так служба протекает интереснее, полнее. Вместе с товарищами мы выпускаем стенгазеты на злобу дня, фотогазеты. А к Новому году создали юмористический видеофильм, который занял в полку первое место среди творческих работ других подразделений. Наши начинания всегда находят поддержку у заместителя командира батальона по идеологической работе капитана Максима Якименко.

Я ношу погоны и горжусь этим. А достоин ли я их, об этом можно судить по тому, что мне было оказано доверие представлять наш полк на Всеармейском совещании солдатского актива.

Начальник радиостанции сержант Роман Корень, 120‑я зенитная ракетная бригада:

— До армии я окончил два курса Минского командно-инженерного института МЧС. По сложившимся обстоятельствам пришлось оставить учебу. Срочную службу воспринял позитивно, хотя, конечно, поначалу было нелегко. Теперь я и сам наставник солдат, учу новое пополнение азам военной науки, помогаю парням освоить военно-учетную специальность. Стараюсь быть для них примером во всем — в терпении и настойчивости при овладении знаниями, дисциплине, гражданской позиции.

Как активный член БРСМ, считаю долгом заинтересовать новобранцев общественной работой. А еще я понимаю, что привлекательность срочной военной службы и службы в резерве для призывников зависит от всех нас — от того, как мы, нынешние солдаты, выглядим, как держим себя, что говорим, какие убеждения имеем.

Командир дивизиона подполковник Евгений Мять и заместитель командира бригады по идеологической работе подполковник Алексей Русецкий уже беседовали со мной о продолжении службы — теперь уже по контракту. Советуют мне подумать о поступлении в Военную академию… И участие во Всеармейском совещании солдатского актива дополнительно вдохновило меня: настроение — бодрое, желание принести пользу стране и армии — огромное.

Командир автомобильного отделения гвардии сержант Дмитрий Ерёменко, в/ч 19764:

— До службы я окончил Пинский индустриально-педагогический колледж. Работал по специальности, преподавателем — мастером производственного обучения в Лидском государственном профессиональном политехническом лицее. Получил водительское удостоверение категории С. К слову, уже в армии я выучился еще и на категорию D.

Что особенно трудно в моей службе, так это то, что во всем отвечаешь не только за себя, но и за подчиненных. А так… Очень люблю технику, с личным составом помогает работать пусть не такой уж большой, но педагогический опыт. Я стараюсь помочь товарищам не только освоить военную науку, но и внутренне сформировать уважительное отношение к службе, их нынешнему статусу солдата. Объясняю, что срочная военная служба — это на самом деле ступенька к карьерному росту. Вот я, например, хочу продолжить службу по контракту. Для начала окончил бы школу прапорщиков, а потом, может, замахнусь и на Военную академию.

После Всеармейского совещания солдатского актива чувствую в себе еще больше побуждений и сил хорошо служить, участвовать в общественной жизни коллектива, на личном примере крепить авторитет армии среди гражданского населения…

Елена Романова, «Ваяр», фото

Владимира Блинова