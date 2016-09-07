ВСПОМНИТЬ БЫЛОЕ

Недавно на базе 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады под руководством её командира гвардии полковника Андрея Латышева начался сбор с военнослужащими запаса, призванными для участия в предстоящем командно-штабном учении Вооружённых Сил

Данное мероприятие является важным элементом боевой подготовки в воинской части. Всего на сборе задействовано около трехсот человек. Несколько недель военнослужащие будут восстанавливать и совершенствовать ранее полученные умения и навыки по военно-учетным специальностям.

Как рассказал заместитель командира бригады по идеологической работе — начальник отделения идеологической работы гвардии подполковник Дмитрий Глинский, с прибывшими в часть военнослужащими запаса будет проведен насыщенный сбор, включая занятия по тактической, технической и специальной подготовке. Все они будут проходить на полигоне Лепельский.

— По прибытии в воинскую часть запасники были назначены на должности, соответствующие полученным ими специальностям, — отметил гвардии подполковник Дмитрий Глинский. — На следующий день в торжественной обстановке некоторые из них приняли Военную присягу. На верность Родине и белорусскому народу поклялись те, кто по разным причинам не проходил срочную военную службу или службу в резерве. Кроме того, все военнослужащие, призванные из запаса, были ознакомлены с нормативными документами.

Стоит отметить, что для участников сбора были созданы комфортные бытовые условия.

— Наша учебно-материальная база позволяет в полной мере обеспечить военнослужащих всем необходимым, — рассказал заместитель командира бригады по тылу — начальник тыла гвардии подполковник Дмитрий Матус. — В настоящее время идет активная подготовка к полевому выходу в составе бригады. Военнослужащие оборудуют лагерь: разворачивают полевые кухни, устанавливают палатки, маскируют вверенную им технику.

На данный момент командованию части не поступало жалоб или претензий со стороны призванных на сбор военнослужащих. Наоборот, все довольны питанием и размещением. А когда хорошо организован быт, служебные обязанности хочется выполнять на совесть.

— Многих призванных из запаса мужчин дома ожидают семьи и дети. Несмотря на это, они с пониманием относятся к конституционному долгу и служебным обязанностям, — отметил командир бригады гвардии полковник Андрей Латышев. — К слову, есть среди этих запасников и служившие в нашей бригаде ранее, они хорошо знакомы с задачами, которые выполняет бригада. Отрадно, что взрослые люди охотно вновь вернулись на время в армейский строй, чтобы учиться защищать свой дом, семью, Родину. Мы же, в свою очередь, поможем им вспомнить полученные ранее навыки.

В течение нескольких дней с военнослужащими, призванными из запаса, будут проведены методические занятия по соблюдению правил техники безопасности. А затем они отправятся на полигон, где приступят к ратной практике.

Старший лейтенант

Ян Горбанюк, «Ваяр»,

фото Владимира Блинова