Выборам дан старт

Вчера, 6 сентября, по всей стране стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Как известно, немало участков для голосования находится на территории воинских частей. Корреспондент агентства «Ваяр» стал свидетелем открытия участка для голосования в клубе в/ч 19764 и вместе с избирательной комиссией встречал первых избирателей.

Стоит отметить, что избиратели пришли на участок еще до его открытия. В это время избирательная комиссия как раз проверяла урну для досрочного голосования, которую затем опечатали специальной номерной печатью. Бюллетени были получены накануне и находятся под круглосуточной охраной сотрудников милиции.

Первый избиратель признался, что работает посменно и 11 сентября как раз приходится на его дежурство. Поэтому досрочное голосование для него — отличный способ выразить гражданскую позицию.

По словам председателя участковой избирательной комиссии Виталия Петлича, по данному избирательному округу баллотируются пять кандидатов. Участок для голосования уже не в первый раз размещается в клубе воинской части. Это удобно для избирателей из Южного городка Лиды. К слову, из почти двух тысяч избирателей, приписанных к участку, более трехсот — военнослужащие. Немало избирателей являются гражданским персоналом части.

Избирательная комиссия состоит из одиннадцати человек. Большинство из них были выдвинуты гражданами. Есть в комиссии представители Белорусского союза женщин, Гродненского областного объединения профсоюзов и трое военнослужащих. Председатель комиссии выразил уверенность в том, что выборы на участке пройдут организованно и в соответствии с требованием законодательства. Исходя из опыта предыдущих выборов, ожидается активная явка избирателей.

Напомним: граждане, которые по какой-либо причине не смогут проголосовать 11 сентября, имеют возможность сделать это с 6 по 10 сентября, с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

Майор Александр Холод, «Ваяр»