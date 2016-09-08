15 месяцев мужания

361‑я база охраны и обслуживания (центральных органов военного управления) — место службы юношей, где они получают различные армейские профессии, становятся мужественнее и сильнее. Прошло 15 месяцев с того момента, как ефрейтор Александр Анищенко, младший сержант Марк Михадюк и сержант Денис Мингинович впервые переступили порог КПП этой воинской части. Парни охотно поделились впечатлениями от армейских будней.

Александр Анищенко родом из Глусского района. Окончил Гомельский государственный профессиональный технический колледж машиностроения, освоив специальность техника-механика. Около года успел поработать в автопарке: в основном доводилось ремонтировать грузовую технику, в частности МАЗы.

— Дедушка служил и воевал… Да и родители хорошо отнеслись к тому, что я буду служить в армии, — рассказал Александр.

В семье, впрочем, никто и не предполагал, что парень отправится в Минск. Теперь он — армейский водитель, перевозит людей. Отмечает, что первое время было сложно привыкнуть к интенсивному транспортному потоку в столице, а еще к командировкам по различным воинским частям Беларуси. Но постепенно Александр адаптировался.

За время службы ефрейтор Анищенко улучшил свою физическую форму, он с удовольствием играет в футбол, волейбол, занимается спортом. В беседе признался:

— Время, проведенное в армии, научило меня ценить каждую свободную минуту. А еще я фактически стал водителем-универсалом, есть водительское удостоверение категорий В, С, D. Здесь можно многому научиться — главное, чтобы у военнослужащих было желание постоянно постигать что-то новое.

И парень добавил: рад, что удалось побывать на экскурсии в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и художественной галерее Михаила Савицкого.

Командир отделения 2‑й роты охраны младший сержант Марк Михадюк из Осиповичей полагает, что служит в уникальном подразделении.

— Одной из наших задач является охрана административных зданий Министерства обороны, недопущение проникновения нарушителей на их территорию, — кратко объяснил он.

За 15 месяцев срочной службы младшему сержанту Михадюку особенно запомнилось участие в совместном оперативном учении «Щит Союза — 2015» в России:

— Там мы охраняли важный объект, осуществляли пропускной режим. На учении еще лучше понял, какая огромная ответственность лежит на нас…

За время службы Марк научился метко стрелять из автомата АК‑74, освоил приемы рукопашного боя, в том числе с применением оружия. А еще научился быть корректным и вежливым при общении с людьми, проходящими через посты, тактично обходить конфликтные ситуации.

А командир отделения автомобильной роты сержант Денис Мингинович уверен, что срочная служба в армии помогла ему определиться с будущей профессией. Парень хочет вернуться в родную Лиду, где его ждет невеста Анастасия, и начать карьеру военного — перейти на контрактную службу.

Младшие командиры в армии ощущают повышенную ответственность за личный состав. Сейчас у сержанта Мингиновича в подчинении пять военнослужащих: четыре водителя и один старший водитель. Денис научился находить общий язык с подчиненными, поэтому задачи, поставленные командованием, им сообща удается выполнять точно и в срок.

Наталья Пахомович,

«Ваяр»,

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