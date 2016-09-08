Большое дело маленького коллектива

На коллектив кафедры военной и экстремальной медицины в Гомельском государственном медицинском университете возложена не просто задача подготовки высококвалифицированных кадров в интересах Вооружённых Сил. Профессорско-преподавательский состав в погонах является для студентов всего университета ярким примером людей долга, чести и совести.

В нынешнем году кафедру возглавил полковник медицинской службы Денис Чернов. Эстафету он принял у замечательного руководителя и педагога, кандидата биологических наук, доцента полковника медицинской службы Светланы Анашкиной. Она возглавляла кафедру десять лет и накопленным опытом делится со своим преемником и после выхода в запас, оставшись трудиться в университете.

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— Военная кафедра в Гомельском государственном медицинском институте была образована 18 марта 1993 года, — Денис Анатольевич знакомит меня с историей кафедры. — А с 2002 года в соответствии с приказом ректора 18 марта отмечается как день создания военной кафедры. Министром обороны Республики Беларусь 15 февраля 2010 года был утвержден нарукавный знак кафедры. За время работы небольшого, но сплоченного коллектива было подготовлено более 900 офицеров медицинской службы запаса. Многие наши выпускники связали свою жизнь с армией, после выпуска призвавшись на военную службу.

Сегодня основной задачей кафедры является подготовка для Вооруженных Сил Республики Беларусь высококвалифицированных офицеров медицинской службы запаса, способных выполнять в военное время задачи по предназначению. Студенты, окончившие лечебный факультет и прошедшие обучение на военной кафедре, предназначены на должность врача медицинского пункта части (начальника медицинской службы).

— Наш коллектив готовит офицеров медицинской службы запаса по специальности «лечебное дело в наземных войсках», — уточняет начальник кафедры. — Для качественного обучения студентов по дисциплинам военной подготовки развернуты тематические учебные классы, методический кабинет, библиотека специальной литературы, электронная библиотека учебной и методической литературы, компьютерные классы, класс «Этап оказания первой врачебной помощи». Наша кафедра оснащена тренажерами по обучению правилам проведения неотложных реанимационных мероприятий, комплектом обучающих и тестирующих программ. Для подготовки офицеров запаса используется тренажерная база клинических и диагностических учебных центров университета.

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Хорошая учебно-материальная база — это далеко не все, главное в подготовке военных медиков — преподаватели. И их, конечно, нельзя не назвать. Офицеры имеют богатый опыт работы в воинских частях, прошли основательную подготовку к педагогической деятельности, постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство.

— Самым опытным является подполковник медицинской службы запаса Михаил Николаевич Камбалов, — рассказывает о коллективе кафедры военной и экстремальной медицины ее начальник. — Он трудится здесь с 2006 года, принимал участие в становлении нашей кафедры. Начальником учебной части — заместителем начальника кафедры в 2015 году был назначен подполковник медицинской службы Александр Шпаньков, до этого хорошо зарекомендовавший себя в должности преподавателя кафедры. Отмечу высокую профессиональную подготовку майоров медицинской службы Андрея Ребко, Константина Семутенко, Дмитрия Прокоповича, капитана медицинской службы Олега Дохова…

Показательно, что майор медицинской службы Дмитрий Прокопович является выпускником военной кафедры Гомельского государственного медицинского университета, после окончания учебы призвался в Вооруженные Силы. После семи лет службы в войсках теперь занимается подготовкой офицеров медицинской службы запаса в альма-матер.

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В начале статьи было упомянуто, что офицеры кафедры военной и экстремальной медицины в Гомельском государственном медицинском университете являются примером для коллег и студентов. И это не просто слова, офицерами проводится плановая идеологическая и воспитательная работа со студентами, а также с профессорско-преподавательским составом всего университета.

— На кафедре ведется Книга почета кафедры, в нее заносятся имена лучших студентов, показавших высокий уровень подготовки по итогам сборов и сдачи экзамена, — отмечает полковник медицинской службы Денис Чернов. — Студенты, показывающие высокие результаты в изучении дисциплин военной подготовки, ежегодно накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь награждаются грамотами начальника Гомельского гарнизона. Родителям студентов в канун Дня матери направляются благодарственные письма. Помимо этого, ежегодно на кафедре проводятся конкурсы рефератов по истории создания и реформирования армии. Организуем встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, чествование сотрудников университета, служивших в рядах Вооруженных Сил. В торжественной обстановке ежегодно проводятся университетские и городские мероприятия, посвященные юбилейным и праздничным датам, в подготовке и проведении которых кафедра принимает активное участие. Офицерами кафедры постоянно проводятся занятия по вопросам пропаганды здорового образа жизни и отказа от вредных привычек с личным составом воинских частей гарнизона, с курсантами военно-транспортного факультета в Белорусском государственном университете транспорта. Яркий пример этому — участие в июне 2016 года в V полумарофоне, посвященном дню образования военно-транспортного факультета, где команда кафедры заняла третье общекомандное место.

Конечно, коллективу кафедры хотелось, чтобы продолжалась добрая традиция, зародившаяся в 2011 году: прохождение итоговой практики в 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, завершающейся принятием Военной присяги студентами, прошедшими обучение по программе подготовки офицеров запаса, в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Данное событие летом нынешнего года было хорошо освещено в средствах массовой информации.

— Считаю, подобное мероприятие остается в памяти наших выпускников, их родных и близких на всю жизнь, оно способствует формированию чувства гордости за принадлежность к офицерскому корпусу Вооруженных Сил Республики Беларусь, — подчеркнул полковник медицинской службы Денис Чернов.

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Новый учебный год стартовал, кто-то из студентов Гомельского государственного медицинского университета только знакомится с преподавателями в погонах, а кто-то с удовольствием после летнего отдыха продолжает пополнять знания об экстремальной медицине, с новыми силами и идеями включается в работу студенческого научного кружка на кафедре военной и экстремальной медицины. Можно быть уверенным, что преподаватели в погонах передадут молодежи все необходимые знания для подготовки настоящих офицеров‑медиков, которые в нужную минуту смогут встать на защиту своего Отечества.

Иван Константинов

Наша справка

Полковник медицинской службы Денис Анатольевич Чернов — врач-организатор здравоохранения первой категории. В 2002 году он окончил военно-медицинский факультет в Белорусском государственном медицинском университете. Проходил службу в должностях врача медицинского пункта, начальника медицинского пункта, начальника медицинской службы соединения. В 2011 году в Школе НАТО (ФРГ) прошел обучение по вопросам объединенного медицинского планирования. В 2016 году прошел переподготовку по специальности «организация здравоохранения» в Белорусской медицинской академии последипломного образования и назначен начальником кафедры военной и экстремальной медицины Гомельского государственного медицинского университета.