Информация о проведении 21 сентября 2016 года в 11:00 повторного аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь

Организатор аукциона: фонд «Минскоблгосимущество».
Место проведения аукциона: г. Минск, ул. Чкалова, 5.
Контактные телефоны: (8 017) 228-60-13, (8 017) 500-47-11, (8 017) 220-59-76.
|Лот № 2
|Недвижимое имущество
|Здание бани (инв. № 97/99).
|Местонахождение недвижимого имущества
|Минская область, Минский район, Михановичский с/с, 45а, в/г № 97 «Дачное».
|Начальная цена недвижимого имущества, рублей
|2 936,91 руб. (без учета деноминации — 29 369 061 руб.)
|Сведения о недвижимом имуществе
|Одноэтажное здание бани (инв. № 97/99) общей площадью 126,6 кв. м, 1953 года постройки, фундамент — бетонный ленточный, стены и перегородки — кирпичные, перекрытия: чердачные — деревянные балки с дощатой обрешеткой, междуэтажные — железобетонные плиты.
|Информация о земельном участке
|Площадь — 0,0250 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания зданий и сооружений военного городка № 97 «Дачное». Срок аренды земельного участка — 30 лет.
|Условия использования земельного участка
|В установленном порядке предоставляется возможность использовать земельный участок для размещения объектов производственного назначения, оптовой торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции, розничной торговли, административно-хозяйственного назначения, бытового обслуживания населения.
|Продавец недвижимого имущества
|Государственное учреждение «Минское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» (г. Минск, ул. Основателей, 24, тел. (8 017) 266-52-33, 266-84-55).
|Местный исполнительный комитет
|Минский районный исполнительный комитет (г. Минск, ул. Ольшевского, 8, тел. (8 017) 204-40-24, 256-11-50).
|Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе
|Г. Минск, ул. Чкалова, 5, кабинеты 310, 312, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами — 19 сентября 2016 г. в 12:00
|Размер задатка, текущий (расчетный) счет для внесения суммы задатка
|Задаток в размере 580 руб. (без учета деноминации — 5 800 000 руб.) перечисляется на р/с 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код банка 795, УНП 100128686, получатель платежа — фонд «Минскоблгосимущество». Назначение платежа — задаток для участия в аукционе.