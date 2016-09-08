Информация о проведении 21 сентября 2016 года в 11:00 повторного аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь

Лот № 2

Недвижимое имущество Здание бани (инв. № 97/99).

Местонахождение недвижимого имущества Минская область, Минский район, Михановичский с/с, 45а, в/г № 97 «Дачное».

Начальная цена недвижимого имущества, рублей 2 936,91 руб. (без учета деноминации — 29 369 061 руб.)

Сведения о недвижимом имуществе Одноэтажное здание бани (инв. № 97/99) общей площадью 126,6 кв. м, 1953 года постройки, фундамент — бетонный ленточный, стены и перегородки — кирпичные, перекрытия: чердачные — деревянные балки с дощатой обрешеткой, междуэтажные — железобетонные плиты.

Информация о земельном участке Площадь — 0,0250 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания зданий и сооружений военного городка № 97 «Дачное». Срок аренды земельного участка — 30 лет.

Условия использования земельного участка В установленном порядке предоставляется возможность использовать земельный участок для размещения объектов производственного назначения, оптовой торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции, розничной торговли, административно-хозяйственного назначения, бытового обслуживания населения.

Продавец недвижимого имущества Государственное учреждение «Минское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» (г. Минск, ул. Основателей, 24, тел. (8 017) 266-52-33, 266-84-55).

Местный исполнительный комитет Минский районный исполнительный комитет (г. Минск, ул. Ольшевского, 8, тел. (8 017) 204-40-24, 256-11-50).

Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе Г. Минск, ул. Чкалова, 5, кабинеты 310, 312, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами — 19 сентября 2016 г. в 12:00