Информация о проведении 27 сентября 2016 года в 11:00 аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь

08.09.2016 Объявления

Организатор аукциона: фонд «Минскоблгосимущество».

Место проведения аукциона: г. Минск, ул. Чкалова, 5.

Контактные телефоны: (8 017) 228-60-13, (8 017) 500-47-11, (8 017) 220-59-76.

Лот № 1  
Недвижимое имущество Капитальное строение (инв. № 600/С‑149827).  
Местонахождение

недвижимого имущества

 Минская область, Минский район, Михановичский с/с, военный городок № 97 «Дачное», 45/37.  
Начальная цена недвижимого имущества, рублей 68025,71 руб. (без учета деноминации — 680 257 100 руб.)  
Сведения о недвижимом имуществе Одноэтажное здание хранилища инв. №97/60 с рампой, общая площадь — 744,7 кв. м, 1947 года постройки, фундамент — бетонный ленточный, стены — кирпичные столбы с заполнением из кирпича, чердачное перекрытие — деревянные балки, крыша двухскатная из асбестоцементных листов по деревянным стропилам с обрешеткой.  
Информация о земельном участке Площадь — 0,1262 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания здания хранилища № 97/60. Срок аренды земельного участка — 30 лет.  
Условия использования земельного участка В установленном порядке предоставляется возможность использовать земельный участок для размещения объектов производственного назначения, оптовой торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции, розничной торговли, административно-хозяйственного назначения, бытового обслуживания населения.  
Продавец недвижимого имущества Государственное учреждение «Минское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» (г. Минск, ул. Основателей, 24, тел. (8 017) 266-52-33, 266-84-55).  
Местный исполнительный комитет Минский районный исполнительный комитет (г. Минск, ул. Ольшевского, 8, тел. (8 017) 204-40-24, 256-11-50).  
Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе Г. Минск, ул. Чкалова, 5, кабинеты 310, 312, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами — 23 сентября 2016г. в 12:00.  
Размер задатка, текущий (расчетный) счет для внесения суммы задатка Задаток в размере 13000 руб. (без учета деноминации — 130 000 000 руб.) перечисляется на р/с 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код банка 795, УНП 100128686, получатель платежа — фонд «Минскоблгосимущество». Назначение платежазадаток для участия в аукционе.  
Лот №2
Недвижимое имущество Капитальное строение (инв. № 600/С‑149761).
Местонахождение недвижимого имущества Минская область, Минский район, Михановичский с/с, военный городок № 97 «Дачное», 45/38.
Начальная цена недвижимого имущества, рублей 65125,46 руб. (без учета деноминации — 651 254 600 руб.)
Сведения о недвижимом имуществе Одноэтажное здание хранилища инв. №97/69 с двумя рампами, общая площадь — 756,6 кв. м, 1947 года постройки, фундамент — бетонный ленточный, стены — кирпичные столбы с заполнением из кирпича, чердачное перекрытие — деревянные балки, крыша двухскатная из асбестоцементных листов по деревянным стропилам с обрешеткой.
Информация о земельном участке Площадь — 0,1032 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания здания хранилища № 97/69. Срок аренды земельного участка — 30 лет.
Условия использования земельного участка В установленном порядке предоставляется возможность использовать земельный участок для размещения объектов производственного назначения, оптовой торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции, розничной торговли, административно-хозяйственного назначения, бытового обслуживания населения.
Продавец недвижимого имущества Государственное учреждение «Минское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» (г. Минск, ул. Основателей, 24, тел. (8 017) 266-52-33, 266-84-55).
Местный исполнительный комитет Минский районный исполнительный комитет (г. Минск, ул. Ольшевского, 8, тел. (8 017) 204-40-24, 256-11-50).
Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе Г. Минск, ул. Чкалова, 5, кабинеты 310, 312, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами — 23 сентября 2016г. в 12:00.
Размер задатка, текущий (расчетный) счет для внесения суммы задатка Задаток в размере 13000 руб. (без учета деноминации — 130 000 000 руб.) перечисляется на р/с 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код банка 795, УНП 100128686, получатель платежа — фонд «Минскоблгосимущество». Назначение платежазадаток для участия в аукционе.
Лот №3  
Недвижимое имущество Капитальное строение (инв. № 600/С‑149820).  
Местонахождение недвижимого имущества Минская область, Минский район, Михановичский с/с, военный городок № 97 «Дачное», 45/36.  
Начальная цена недвижимого имущества, рублей 65833,80 руб. (без учета деноминации — 658 338 000 руб.)  
Сведения о недвижимом имуществе Одноэтажное здание хранилища инв. №97/71 с рампами, общая площадь — 720,7 кв. м, 1947 года постройки, фундамент — бетонный, стены — кирпичные, чердачное перекрытие — деревянное, крыша шиферная.  
Информация о земельном участке Площадь — 0,1079 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания здания хранилища № 97/71. Срок аренды земельного участка — 30 лет.  
Условия использования земельного участка В установленном порядке предоставляется возможность использовать земельный участок для размещения объектов производственного назначения, оптовой торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции, розничной торговли, административно-хозяйственного назначения, бытового обслуживания населения.  
Продавец недвижимого имущества Государственное учреждение «Минское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» (г. Минск, ул. Основателей, 24, тел. (8 017) 266-52-33, 266-84-55).  
Местный исполнительный комитет Минский районный исполнительный комитет (г. Минск, ул. Ольшевского, 8, тел. (8 017) 204-40-24, 256-11-50).  
Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе Г. Минск, ул. Чкалова, 5, кабинеты 310, 312, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами — 23 сентября 2016г. в 12:00.  
Размер задатка, текущий (расчетный) счет для внесения суммы задатка Задаток в размере 13000 руб. (без учета деноминации — 130 000 000 руб.) перечисляется на р/с 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код банка 795, УНП 100128686, получатель платежа — фонд «Минскоблгосимущество». Назначение платежазадаток для участия в аукционе.  

 

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов, находящихся в государственной собственности, без продажи права заключения договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания отчуждаемого имущества, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462.

7 views

Комментарии запрещены.