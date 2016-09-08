Информация о проведении 27 сентября 2016 года в 11:00 аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь

Лот № 1

Недвижимое имущество Капитальное строение (инв. № 600/С‑149827).

Местонахождение недвижимого имущества Минская область, Минский район, Михановичский с/с, военный городок № 97 «Дачное», 45/37.

Начальная цена недвижимого имущества, рублей 68 025,71 руб. (без учета деноминации — 680 257 100 руб.)

Сведения о недвижимом имуществе Одноэтажное здание хранилища инв. № 97/60 с рампой, общая площадь — 744,7 кв. м, 1947 года постройки, фундамент — бетонный ленточный, стены — кирпичные столбы с заполнением из кирпича, чердачное перекрытие — деревянные балки, крыша двухскатная из асбестоцементных листов по деревянным стропилам с обрешеткой.

Информация о земельном участке Площадь — 0,1262 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания здания хранилища № 97/60. Срок аренды земельного участка — 30 лет.

Условия использования земельного участка В установленном порядке предоставляется возможность использовать земельный участок для размещения объектов производственного назначения, оптовой торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции, розничной торговли, административно-хозяйственного назначения, бытового обслуживания населения.

Продавец недвижимого имущества Государственное учреждение «Минское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» (г. Минск, ул. Основателей, 24, тел. (8 017) 266-52-33, 266-84-55).

Местный исполнительный комитет Минский районный исполнительный комитет (г. Минск, ул. Ольшевского, 8, тел. (8 017) 204-40-24, 256-11-50).

Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе Г. Минск, ул. Чкалова, 5, кабинеты 310, 312, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами — 23 сентября 2016 г. в 12:00.

Размер задатка, текущий (расчетный) счет для внесения суммы задатка Задаток в размере 13 000 руб. (без учета деноминации — 130 000 000 руб.) перечисляется на р/с 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код банка 795, УНП 100128686, получатель платежа — фонд «Минскоблгосимущество». Назначение платежа — задаток для участия в аукционе.

Лот № 2

Недвижимое имущество Капитальное строение (инв. № 600/С‑149761).

Местонахождение недвижимого имущества Минская область, Минский район, Михановичский с/с, военный городок № 97 «Дачное», 45/38.

Начальная цена недвижимого имущества, рублей 65 125,46 руб. (без учета деноминации — 651 254 600 руб.)

Сведения о недвижимом имуществе Одноэтажное здание хранилища инв. № 97/69 с двумя рампами, общая площадь — 756,6 кв. м, 1947 года постройки, фундамент — бетонный ленточный, стены — кирпичные столбы с заполнением из кирпича, чердачное перекрытие — деревянные балки, крыша двухскатная из асбестоцементных листов по деревянным стропилам с обрешеткой.

Информация о земельном участке Площадь — 0,1032 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания здания хранилища № 97/69. Срок аренды земельного участка — 30 лет.

Условия использования земельного участка В установленном порядке предоставляется возможность использовать земельный участок для размещения объектов производственного назначения, оптовой торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции, розничной торговли, административно-хозяйственного назначения, бытового обслуживания населения.

Продавец недвижимого имущества Государственное учреждение «Минское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» (г. Минск, ул. Основателей, 24, тел. (8 017) 266-52-33, 266-84-55).

Местный исполнительный комитет Минский районный исполнительный комитет (г. Минск, ул. Ольшевского, 8, тел. (8 017) 204-40-24, 256-11-50).

Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе Г. Минск, ул. Чкалова, 5, кабинеты 310, 312, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами — 23 сентября 2016 г. в 12:00.

Размер задатка, текущий (расчетный) счет для внесения суммы задатка Задаток в размере 13 000 руб. (без учета деноминации — 130 000 000 руб.) перечисляется на р/с 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код банка 795, УНП 100128686, получатель платежа — фонд «Минскоблгосимущество». Назначение платежа — задаток для участия в аукционе.

Лот № 3

Недвижимое имущество Капитальное строение (инв. № 600/С‑149820).

Местонахождение недвижимого имущества Минская область, Минский район, Михановичский с/с, военный городок № 97 «Дачное», 45/36.

Начальная цена недвижимого имущества, рублей 65 833,80 руб. (без учета деноминации — 658 338 000 руб.)

Сведения о недвижимом имуществе Одноэтажное здание хранилища инв. № 97/71 с рампами, общая площадь — 720,7 кв. м, 1947 года постройки, фундамент — бетонный, стены — кирпичные, чердачное перекрытие — деревянное, крыша шиферная.

Информация о земельном участке Площадь — 0,1079 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания здания хранилища № 97/71. Срок аренды земельного участка — 30 лет.

Условия использования земельного участка В установленном порядке предоставляется возможность использовать земельный участок для размещения объектов производственного назначения, оптовой торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции, розничной торговли, административно-хозяйственного назначения, бытового обслуживания населения.

Продавец недвижимого имущества Государственное учреждение «Минское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» (г. Минск, ул. Основателей, 24, тел. (8 017) 266-52-33, 266-84-55).

Местный исполнительный комитет Минский районный исполнительный комитет (г. Минск, ул. Ольшевского, 8, тел. (8 017) 204-40-24, 256-11-50).

Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе Г. Минск, ул. Чкалова, 5, кабинеты 310, 312, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами — 23 сентября 2016 г. в 12:00.