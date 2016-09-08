К командно-штабному учению – готовы!

В эти дни в батальоне мобильных узлов связи 56‑го отдельного полка связи жаркая пора — связисты готовятся к выдвижению на полигоны для обеспечения связи в интересах ВВС и войск ПВО при проведении командно-штабного учения

Вооружённых Сил Республики Беларусь

Батальон мобильных узлов связи — подразделение достаточно молодое, он был сформирован в ноябре 2014 года. Но его специалисты уже смогли заявить о себе.

По словам начальника телефонно-телеграфного центра мобильного узла связи старшего лейтенанта Максима Созончука, его экипаж для проведения КШУ всесторонне подготовлен к выполнению задач в назначенных районах:

— Личный состав нашего центра участвует практически во всех учениях с участием частей ВВС и войск ПВО, оттачивает свои навыки во время полевых выходов, выполняет задачи различного уровня сложности на отлично. Наши военнослужащие дважды обеспечивали связь при проведении летно-тактических учений с посадкой самолета на аэродромный участок дороги в прошлом году и в мае текущего года. Кроме того, они участвовали в проведении испытательных пусков комплекса реактивной системы залпового огня «Полонез». Со всеми задачами справились достойно. Для нас предстоящее командно-штабное учение Вооруженных Сил — нерядовое событие, потому готовились к нему основательно — и в своих силах уверены.

Начальник мобильного узла связи капитан Валерий Баравиков также уверен в том, что его экипажи смогут заставить надежно пульсировать главный нерв Вооруженных Сил на предстоящем учении в назначенных им районах.

— География проводимых у нас учений обширна, — отметил офицер. — Экипажам аппаратных вверенного мне мобильного узла связи и на этот раз придется выполнять задачи в разных уголках Республики Беларусь, в частности на 174‑м учебном полигоне ВВС и войск ПВО, в районах населенных пунктов Боровцы и Бытень. Военнослужащие прошли необходимую подготовку, регулярно совершенствуют свое мастерство, они способны обеспечивать командование различными видами связи на комплексных аппаратных связи. Каждый из них имеет достаточный багаж знаний и навыков для работы на современной цифровой аппаратуре. Поэтому я уверен: все они приложат максимум усилий для того, чтобы на этом учении достойно, ответственно выполнить поставленные задачи.

Капитан

Вадим Опарин,

«Ваяр», фото автора