Летающий танк Т‑38

Летом 1939 года центральные газеты вышли с сенсационными заголовками: «Советские инженеры-конструкторы изобрели летающий танк…». Посол Германии немедленно телеграфировал об этом в Берлин. Разведывательное управление Генерального штаба вермахта поручило всесторонне перепроверить информацию. Дело было не в немецкой педантичности. Просто в это было трудно поверить.

Танк Т‑38 приняли на вооружение без особой помпезности. Не было ни митингов, ни кричащих газетных заголовков. Официально боевая машина считалась глубокой модернизацией плавающего танка Т‑37А. Действительно, от родителя бронеобъект получил способность передвигаться на плаву. Но в целом Т‑38 оказался принципиально новой разработкой советских конструкторов.

Корпус Т‑38 изготавливали по самой современной технологии — с помощью электросварки. Такой способ обеспечивал необходимую плавающей боевой машине герметичность. Но главное — это в разы сократило время производства. К примеру, чтобы соединить два броневых листа старым способом — с помощью заклепок, четверым рабочим требовалось почти два дня. Ту же работу один сварщик выполнял за 30–40 минут.

Массовый выпуск танков наладили на режимном заводе № 37. Эта была первая советская машина, обладавшая высоким качеством сборки. К примеру, в апреле 1936 года из партии в 45 боевых машин военная приемка забраковала два танка. В чем причина? На топливных баках не оказалось крышек. Их просто забыли ввернуть рабочие, заправлявшие машины топливом. «Неисправность» устранили в считаные минуты, но отметка в акте осталась.

От предшественника Т‑38 отличался низким корпусом. Цилиндрическую башню для удобства размещения экипажа сместили к левому борту. Двигатель ГАЗ-АА мощностью 40 лошадиных сил установили сзади. Именно тогда на флотский манер заднюю часть плавающего танка стали называть кормой. Автомобильные дифференциалы, которые устанавливали на прежние модели, заменили более надежными бортовыми фрикционами. С помощью четырехступенчатой коробки передач, которая отлично распределяла крутящий момент, трехтонный танк мог преодолевать крутые косогоры и разгоняться до скорости 40 километров в час по шоссе. На плаву танк перемещался за счет трехлопастного гребного винта. На воде механик-водитель управлял при помощи руля. Плавучесть обеспечивали пробковые поплавки, расположенные вдоль бортов.

С Т‑38 связано немало смешных армейских историй. Молодой солдат после занятий на плаву поставил танк в парк, а сам отправился в казарму. Через день сослуживцы спросили:

— А ты вчера кингстоны продул?

— Нет, — ответил новобранец.

— Все, тогда поржавела внутренняя броня. Так выгнет, что даже плавать будет. Арестуют тебя за порчу имущества.

Солдат бегом в парк, залез в танк. Так и есть. Между броней — одна бурая ржавчина. И точно — плавает. Парень написал письмо домой. Родные продали последнюю корову, приехали к командиру. Спросили, сколько нужно заплатить за танк. Офицер рассмеялся:

— Бурая ржавчина — это пробка, с помощью которой танк держался на плаву. Матчасть нужно было учить новобранцу!

Дорогу в небо танку Т‑38 проложил знаменитый советский летчик-испытатель Андрей Юмашев. 20 сентября 1936 года на бомбардировщике ТБ‑3 он установил рекорд, подняв 12 тонн полезной нагрузки на высоту 2.700 метров. После приземления кто-то из членов комиссии отметил, что таким способом можно в северные районы доставлять тракторы.

— Запросто, хоть танк на поле боя, — улыбнулся Юмашев.

За эту идею ухватились в Генеральном штабе. В 1936 году в Западном особом военном округе на территории Беларуси прошли крупные учения с массовой высадкой десанта. Воины показали хорошую выучку, но, по мнению генералитета, одной храбрости для победы мало. Еще нужна хорошая огневая поддержка. Компактный, маневренный, а главное — не очень тяжелый для транспортировки по воздуху танк Т‑38 подходил для этой цели лучше других.

Конструкторы на фюзеляже ТБ‑3 смонтировали специальную систему для крепления танка. Т‑38 размещался между стоек шасси. Испытания прошли успешно. Экипаж ТБ‑3 перебросил танк в указанный район и вернулся обратно. Операция ничем не отличалась от перевозки обычного крупногабаритного груза. Но что делать, если территория занята врагом или нет посадочной площадки? (Парашютов для боевой техники в те годы еще не было.) Военные приняли смелое решение — сбрасывать танки на воду. Испытания прошли под Москвой на Медвежьих озерах. Боевую машину летчики сбросили с высоты 35–40 метров. Танк приводнился удачно, но вскоре… затонул. Причина оказалась банальной. Просто некому было включить откачивающие насосы. После этого самолет ТБ‑3 (тяжелый бомбардировщик) в шутку стали называть танковым бомбардировщиком.

Вторую попытку повторили уже с экипажем внутри. Машина осталась на плаву и даже самостоятельно добралась до берега, но танкисты получили серьезные травмы. В результате проект закрыли.

О нем вспомнили только в 1941 году, когда под Мценск по воздуху перебросили три танка Т‑38. Они поддерживали действие десанта в немецком тылу. Появление советской бронетехники привело к замешательству в рядах противника, что способствовало прорыву частей из окружения.

Всего было выпущено 1.420 танков Т‑38. Большая часть боевых машин сгорела на полях сражений в 1941 году. И только единицы прошли всю войну. Например, во время операции «Багратион» экипаж Т‑38, форсировав Днепр в районе Рогачева, добыл важную разведывательную информацию, что способствовало успешному наступлению войск. Последнее боевое применение плавающего танка — Берлинская наступательная операция. Экипаж Т‑38 прикрывал подразделения, форсировавшие Шпрее.

В тыловых районах Т‑38 использовали для первоначальной подготовки механиков-водителей. Интересно, что в программу также входили занятия по управлению танком на плаву. Пересев на другие машины, солдаты по привычке смело «ныряли» на тяжелых КВ и Т‑34 в воду… О них мы расскажем в следующих выпусках «БВГ».

Юрий Андреев