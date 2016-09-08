Окрылённые

С чистого листа под «белымі крыламі»… Именно так сборная Беларуси по футболу стартовала в минувший вторник в Борисове в отборочном цикле на ЧМ‑2018 матчем против вице-чемпионов Европы — команды Франции.

Французские футболисты — не только безусловный фаворит группы А, но и один из претендентов на викторию на чемпионате мира. Гризманн, Погба, Канте, Косельни, Пайет… Что ни фамилия — то настоящая футбольная звезда.

Однако тем сентябрьским вечером подопечные Александра Хацкевича в очередной раз после матча против сборной Испании доказали: нет ничего невозможного! И белорусские фамилии — Калачёв, Стасевич, Горбунов — не меркли на фоне именитых французов!..

В первом тайме наши гости, финалисты чемпионата Европы, в противостоянии с «белокрылыми» были совсем непохожи на себя. Звездные французы выделялись разве что своими яркими бутсами да, пожалуй, несколькими индивидуальными проходами Антуана Гризманна, Поля Погба и Антони Марсьяля… А самой точной характеристикой первой половины этой встречи стала фраза одного из белорусских болельщиков: «Я не вижу разницы между командами!».

Всего несколько месяцев назад команда Дидье Дешама блистала на домашнем Евро — «трехцветным» покорялись как сопоставимые по силе соперники, так и именитые оппоненты. А вот в ходе минувшего матча складывалось впечатление, что именитые гости чувствуют себя не в своей тарелке: мелкие неточности, позиционные ошибки… И на фоне такой футбольной невнятности — игра нашей сборной.

Удивительно, но на газоне борисовского стадиона были те же белорусские футболисты — и в то же время не они. Окрыленные — иначе и не скажешь. Окрыленные и… хладнокровные! Наши парни демонстрировали по-настоящему СВОЙ футбол. Грамотная оборона, осмысленные и точные передачи, борьба на каждом участке поля… И — никакого формального отбытия номера или страха перед соперником, превосходящим в классе.

А в воротах белорусов блистал Андрей Горбунов! На протяжении всего матча наш голкипер был на высоте и в очередной раз доказал, что даже отсутствие игровой практики в клубе нисколько не умаляет его достоинств. Иной раз складывалось впечатление, что Андрей заколдовал свои ворота. И так, и эдак били французы, а Горбунов раз за разом продолжал срывать бурные аплодисменты тринадцатитысячной торсиды.

Во втором тайме наша команда попробовала было поиграть первым номером, но все же класс и мастерство соперников дали о себе знать — французские футболисты, что называется, забегали. И опасные моменты у наших ворот стали возникать как грибы. Впрочем, и в эти тревожные минуты поединка «белокрылые» не дрогнули — выстояли!

…Да, «белыя крылы» не могут с ходу рвануть ввысь. Для этого нужно работать на пределе собственных возможностей, верить в себя и думать как победители. Но любой достойный путь начинается с первого шага — а добытое очко в матче со сборной Франции и есть тот самый шаг. Возможно, это был спортивный фарт. Но госпожа Фортуна никогда не улыбается просто так — ее улыбку нужно еще заслужить.

Наши футболисты и болельщики сделали все что могли для того, чтобы добыть желаемый результат. Впереди — непростые поединки с голландцами, шведами, болгарами, даже с неуступчивым в этом веке Люксембургом. Однако еще более сложная задача — начать учиться любить нашу «белокрылую» сборную и самих себя!

Юлия Гончар,

«Ваяр»