ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

В Военной академии функционируют курсы по подготовке абитуриентов к централизованному тестированию.
На подготовительных курсах занятия проводятся высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом. Образовательный процесс на подготовительных курсах основывается на следующих принципах:
высокая эффективность обучения;
адаптация учебного процесса к индивидуальным особенностям учащихся;
приоритет активных форм работы;
психологическая адаптация к вступительным испытаниям.
Форма обучения на подготовительных курсах— очная, с наполняемостью групп 8–12 человек.
Продолжительность обучения на курсах — 8 месяцев. Начало обучения — с 3 октября 2016 года.
Обучение платное. Комплектование групп осуществляется с 19 по 27 сентября 2016 года.
Телефон для справок (8 017) 287-49-22.