Пока не предан земле последний погибший солдат…

На минувшей неделе в Ленинградской области завершились совместные белорусско-российские полевые работы по поиску неучтенных захоронений и останков воинов, погибших в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. От нашей страны в них принимали участие военнослужащие 52‑го отдельного специализированного поискового батальона. Вооруженные силы Российской Федерации представлял 90‑й отдельный специальный поисковой батальон.

Совместная работа военных поисковиков проходила на высоком организационном уровне. Военнослужащих 52 оспб встречали заместитель начальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Валерий Кучинский, секретарь Военно-мемориального комитета при Совете министров обороны государств — участников СНГ Владимир Гречаный и командир 90 оспб полковник Владимир Мансуров.

Основным местом поиска был определен район озера Барское, вблизи которого в январе 1943 года советские войска проводили крупную наступательную операцию «Искра» по прорыву блокады Ленинграда. Потери обеих сторон были тогда очень большие… До наших дней здесь сохранились обвалившиеся окопы, ходы сообщения, остатки инженерных заграждений, куски ржавой колючей проволоки, земля «звенит» под миноискателем.

В ходе совместных работ был отработан поисковый объект около деревни Новая Маклуша. Военные поисковики обнаружили на местах боев останки трех военнослужащих РККА, погибших в 1941–1943 годах. Кроме того, было найдено 10 взрывоопасных предметов.

Раскопки производились на глубину полного профиля окопа. Рабочие инструменты — от лопаты до малярной кисточки. Изъятая земля оказалась насыщена стреляными гильзами, дисками к пулеметам, среди находок встречались танковый трак, оболочки ручных гранат, неразорвавшиеся минометные мины и снаряды. Все взрывоопасные предметы утилизировались в установленном порядке.

— К сожалению, идентифицировать погибших здесь воинов вряд ли удастся, — рассказал руководитель белорусской делегации начальник штаба 52 оспб майор Игорь Костин. — Ни именных медальонов, ни других возможных данных для определения имен при них обнаружить не удалось. Но несмотря на это, цели наших совместных поисковых работ были достигнуты. В 2017 году планируем провести аналогичные совместные поисковые работы на территории Республики Беларусь.

Не забыли организаторы и о культурной программе. Военнослужащие посетили мемориальные комплексы «Невский пятачок» и «Синявинские высоты», музей-диораму «Прорыв блокады Ленинграда».

Следует отметить, что совместные белорусско-российские полевые работы по поиску неучтенных захоронений и останков воинов, погибших в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, проводились в соответствии с Планом работы Совета министров обороны государств — участников СНГ. Среди задач, поставленных перед военными поисковиками, был обмен опытом проведения полевых поисковых архивно-исследовательских работ, их документального сопровождения, а также применения технических средств поисковой работы.

Майор Александр Холод, «Ваяр»

Наша справка

Операция «Искра» — наступательная операция советских войск во время Великой Отечественной войны с целью прорыва блокады Ленинграда. Она была проведена с 12 по 30 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов при содействии части сил Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и авиации дальнего действия.

18 января блокада Ленинграда была прорвана. Согласно первоначальному плану, советские войска продолжили наступление с целью разгрома мгинско-синявинской группировки противника и обеспечения надежной железнодорожной связи Ленинграда со страной, но в ожесточенных боях в феврале — апреле развить достигнутый в январе успех не удалось.

Всего ударные группировки двух советских фронтов насчитывали в своих рядах 302.800 солдат и офицеров, около 4.900 орудий и минометов (калибра 76 мм и выше), более 600 танков, 809 самолетов.

Общие потери советских войск в ходе операции «Искра» составили более 115 тысяч человек, 33.940 из них — безвозвратные.