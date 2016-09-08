Приглашаем на праздник

10–11 сентября в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь и компании Wargaming будет проведен «День танкиста», посвящённый 70-летию профессионального праздника танковых войск и 100-летию танкостроения

В эти дни на территории комплекса состоятся три военно-исторические реконструкции, посвященные героическим событиям Великой Отечественной и афганской войн.

Для гостей комплекса будет работать более десятка интерактивных зон развлечений и отдыха: можно будет попробовать свои силы в виртуальном бою World of Tanks, посетить «Школу танкиста», раскрасить танк или пройти многочисленные испытания в квест-игре «Операция». Для посетителей с детьми будет работать специальная детская комната и надувной батут, фотозона, кинозал. Самые активные участники конкурсов будут награждены дипломами и ценными призами, а также получат возможность прокатиться на боевой технике.

Впервые «Линия Сталина» представит вниманию посетителей редчайший экспонат — легендарную советскую машину КВ‑1, фрагменты которой были найдены добровольцами-поисковиками при непосредственном участии историко-культурного комплекса «Линия Сталина» и Республиканского отряда специального назначения МЧС в болотистой местности юго-восточнее города Сенно Витебской области. Танк был воссоздан группой реставраторов «Линии Сталина» к 75-летию подвига Зиновия Колобанова.

Соб. инф.