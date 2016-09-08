Реализуя право избирателя

В первый день досрочного голосования на выборах в Палату представителей — 6 сентября — проголосовать на избирательные участки пришли 3,92 % избирателей от общего числа включенных в списки. Такие данные опубликованы на сайте ЦИК.

В Брестской области проголосовало 2,71 % избирателей от общего числа включенных в списки, в Витебской — 5 %, в Гомельской и Гродненской — 3,62 % и 3,84 % соответственно. В Минской области в первый день досрочного голосования на участки пришли 3,7 % избирателей, в Могилевской — 4,61 %. В Минске проголосовало 4,18 % избирателей от списочного состава. На участках за пределами Беларуси свой выбор сделали 5,25 % избирателей.

Председатель Центризбиркома Беларуси призвала журналистов не путать понятие «завышенной явки» с высокой активностью избирателей: «Завышена явка — это когда данные о количестве избирателей показывают больше, чем их пришло на избирательный участок. Вы же говорите просто о большой активности избирателей. Это совершенно иное».

Говоря об итогах первого дня досрочного голосования, председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина отметила, что в плане активности электората это традиционное начало. По словам председателя Центризбиркома, 25–30 % — обычный процент досрочного голосования в Беларуси. «Я не делаю здесь никаких выводов, все привычное, традиционное, главное — нет жалоб ни от одного избирателя о том, что его участие в досрочном голосовании было несвободным», — подчеркнула Лидия Ермошина.

По материалам БЕЛТА, фото Ирины Малиновской