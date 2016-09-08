С юбилеем, Игорь Григорьевич!

Сегодня 60-летний юбилей отмечает ветеран Вооружённых Сил Республики Беларусь майор запаса Игорь Пулькин

В 1976 году Игорь Григорьевич окончил Ярославское военное финансовое училище имени генерала армии А. В. Хрулёва, затем проходил военную службу в различных должностях финансовой службы в Дальневосточном, Северо-Кавказском и Прикарпатском военных округах. Занесла военная судьба офицера Пулькина и в Германию — с 1984 по 1989 год Игорь Григорьевич проходил службу в Группе советских войск в этой стране. А с 1992 года по 2001-й офицер проходил службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь.

Всего Игорь Григорьевич посвятил служению Родине сорок лет, прошел ключевые должности от начальника финансовой службы батальона до начальника финансовой службы базы хранения военной техники. Но даже после увольнения в запас он долгое время оставался в строю — с 2001 года по 2014-й работал в должности главного ревизора контрольного управления главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь.

От всей души поздравляем вас, Игорь Григорьевич, с днем рождения. Желаем счастья, успехов и благополучия! Пусть вам сопутствует удача и окружают любимые, близкие и преданные люди!

Коллектив главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь