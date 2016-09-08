Стихи для солдата

Литературный клуб «Экватор» Центрального Дома офицеров в День белорусской письменности провёл творческую встречу с личным составом в/ч 30699. Это — очередная встреча прозаиков и поэтов с военнослужащими в Год культуры.

За шесть лет работы на базе библиотеки ЦДО литераторы клуба «Экватор» более 30 раз выступили в воинских частях, издали четыре литературных альманаха и более 10 сборников прозы и поэзии. Готовится к выходу пятый выпуск альманаха, в который войдут лучшие произведения, созданные членами клуба в последнее время.

Большую работу по его подготовке проводит профессиональная поэтесса, переводчица и публицист Инга Винярская — автор нескольких сборников поэзии. Новыми произведениями порадуют читателей писатель подполковник в отставке Игорь Грицков и поэт Афанасий Ботяновский. В памяти членов клуба бережно хранится творческое наследие поэта и барда Валерия Скакуна, недавно ушедшего из жизни.

Руководитель литературного объединения член Союза писателей Беларуси поэт Вячеслав Корбут рассказал воинам о творчестве белорусских литераторов, прочитал свои стихи. Вячеслав Евгеньевич — автор книг прозы и поэзии: «Цар-алень», «Начны мастак», «Чаму ўсміхаецца сонца».

С интересом было воспринято выступление поэтессы Екатерины Мешковой. Ее лирические стихи о жизни, природе и людях Беларуси заслужили аплодисменты.

Певица Ирина Цуканова пишет прозу и стихи для детей, является актрисой Народного театра малых форм, ее выступления — всегда яркие.

Литераторы провели урок на тему «Нам мир завещано беречь». Об этом глубоко и проникновенно говорила в своем выступлении член литературного клуба «Экватор» Вера Феоктистова — автор поэтического сборника «Бог, Земля и я» и многих рассказов о войне, трудном военном и послевоенном детстве. Ее обстоятельный рассказ о семье, отце — участнике Великой Отечественной войны еще раз напомнил воинам о небходимости защищать и беречь родное Отечество.

Виктор Павлов